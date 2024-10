Cyclisme - Mercato : Pogacar a fait son choix pour son avenir

Alexandre Higounet

Alors qu’il vient de réaliser une saison incroyable, remportant quasiment toute ses courses, Tadej Pogacar n’a pas dû manquer de susciter des convoitises fortes, sans doute pas à court terme, mais à moyen terme, sachant que son contrat court jusqu’en 2027. Et dans ce contexte, le leader slovène a effectué un choix important.

Auteur d’une saison incroyable, au cours de laquelle il a remporté quasiment toutes les courses auxquelles il a participé, des Strade Bianche au Tour de Lombardie, en passant par Liège-Bastogne-Liège, le Tour d’Italie, le Tour de France et les championnats du monde, à l’exception de Milan San Remo (3ème) et du Grand-Prix de Québec (7ème), Tadej Pogacar a apporté la démonstration qu’il disposait d’une marge énorme sur ses principaux concurrents.

Les soucis récurrents de Soudal-Quickstep avec Evenepoel ont incité UAE à agir vite

De telles prestations ont sans doute été de nature à susciter la convoitise de très grosses équipes, projetant un investissement énorme pour l’arracher à la formation UAE dans un an ou deux, alors que son bail court jusqu’en 2027. Nul doute que les soucis régulièrement rencontrés par la Soudal-Quickstep, sous la menace permanente de la Red Bull-Bora-Hansgrohe pour Remco Evenepoel, ont incité les dirigeants du Team UAE à frapper fort. Pour contrecarrer toute velléité, ils n’ont ainsi pas tardé à agir. Alors que Pogacar était donc sous contrat jusqu’en 2027, avec à la clé un salaire de 6 millions d’euros net par an, l’équipe UAE a obtenu l’accord du champion slovène pour prolonger son bail de trois ans, jusqu’à la fin de l’année 2030.

Le choix fort de Pogacar

En l’état, on ne sait pas à quel niveau de salaire Pogacar a paraphé son nouveau contrat, mais il est permis de supposer qu’il a encore été largement revu à la hausse, et ce afin de tenir compte de la saison exceptionnelle réalisée, ce qui fatalement change encore la donne. En acceptant de prolonger son contrat aussi longtemps, le leader slovène opère un choix très fort, celui de rester toute sa carrière dans la même équipe. Car avec un tel contrat, il devient impossible pour un concurrent d’imaginer recruter le champion du monde. Autant d’éléments qui confirment que Pogacar se sent très bien au sein du Team UAE, où il trouve les conditions de son épanouissement. En même temps, compte tenu de ses résultats sportifs cette saison, on pouvait s’en douter.