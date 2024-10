Cyclisme : C'est officiel, Pogacar signe dans une équipe !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Auteur d'une saison stratosphérique, Tadej Pogacar va la conclure par une grande signature. L'équipe UAE Team Emirates vient enfin d'officialiser la prolongation du contrat du champion du monde jusqu'en 2030. Du haut de ses 26 ans, le Slovène est donc peut-être parti pour ne connaître qu'une seule équipe dans sa carrière.

La saison 2024 de Tadej Pogacar est sans contestation possible celle de l'avènement pour le Slovène. Avec 25 victoires, il est entré dans l'histoire. Premier coureur à réaliser le triplé Tour d'Italie, Tour de France et Championnat du monde depuis 1987, Pogacar a également remporté deux monuments à savoir Liège-Bastogne-Liège et le Tour de Lombardie. Par conséquent, sans surprise, l'équipe UAE Team Emirates a décide d'acter sa prolongation sur le long terme, jusqu'en 2030 alors que son contrat courait encore jusqu'en 2027. Tadej Pogacar n'a d'ailleurs pas caché sa joie.

« Je suis extrêmement fier de prolonger mon séjour ici à UAE Team Emirates. Cette équipe est devenue ma maison au cours des cinq dernières années et je ne peux vraiment pas m'imaginer ailleurs. Les meilleurs moments de ma carrière se sont produits à UAE Team Emirates et cela témoigne de la contribution de tout le personnel, de la direction, des coéquipiers et des partenaires qui me permettent tous de performer au plus haut niveau. Je suis vraiment enthousiaste pour l'avenir. Cette équipe me donne les meilleures chances de me battre pour la victoire et c'est exactement ce que j'ai pour objectif de faire », a lancé le champion du monde dans le communiqué de son équipe.

Mauro Gianetti, directeur de l'équipe UAE Team Emirates, s'est également enflammé pour cette prolongation : « C'est un sentiment incroyable de pouvoir annoncer cette prolongation de contrat pour Tadej Pogacar, le leader de notre équipe et le meilleur cycliste du monde. Tadej a rejoint l'équipe à l'âge de 20 ans, un jeune homme ambitieux, et nous l'avons vu s'épanouir en devenant vainqueur du Tour d'Italie, du Tour de France et du monde cette saison. Son talent est évident pour tout le monde, mais il est également l'un des cyclistes les plus travailleurs et les plus dévoués du peloton. Tadej mérite tout son succès et je suis ravi qu'il reste avec nous pour de nombreuses années à venir ». Lancé par UAE en professionnel en 2019, Tadej Pogacar aura 32 ans en 2030. Autrement dit, le Slovène pourrait bien ne connaître qu'une seule équipe dans sa carrière.