Cyclisme : Un ancien coéquipier d’Alaphilippe prévient, « en 2025, je veux une revanche »

A l’occasion d’un long entretien accordé au quotidien régional Le Télégramme, Florian Sénéchal, l’ancien membre de la garde rapprochée de Julian Alaphilippe chez Soudal-Quickstep, raconte avoir vécu l’enfer cette saison, sa première comme leader du Team Arkea-Samsic. Après avoir littéralement touché le fond, il est parvenu à remonter la pente, et revient avec une terrible envie de revanche sur le sort.

Ancien équipier de Julian Alaphilippe, membre de sa garde rapprochée au sein de la Soudal-Quickstep, où il disposait tout de même d’une relative liberté pour lever les bras, Florian Sénéchal a quitté la formation belge l’hiver dernier pour s’engager avec le Team Arkea-BB Hôtels avec un rôle de leader sur les classiques flandriennes - Paris Roubaix notamment - et de grandes ambitions.

« Je n’ai jamais été aussi profond auparavant, j’ai touché le fond »

Malheureusement, les choses sont très loin de s’être déroulées dans le bon sens pour le rouleur tricolore. Florian Sénéchal a vécu une saison galère, marquée par plusieurs chutes et blessures, qui l’ont éloigné des courses pendant un long moment. A l’occasion d’un entretien accordé au quotidien régional Le Télégramme, il est revenu sur les moments très douloureux traversés cette saison. Sénéchal a notamment affirmé, dans des propos relayés par le site du Het Nieuwsblad : « Je n'ai jamais été aussi profond auparavant. J'ai touché le fond. Sans les gens autour de moi et l’aide de l’équipe, j’aurais coulé. »

« J’ai pensé mettre fin à ma carrière »

Après une première chute lors de l’Omloop Het Nieuwsblad, au cours de laquelle il s’est cassé la clavicule, Sénéchal a dû faire une croix sur tous les grands objectifs à son programme. De retour à la compétition quelques semaines plus tard, il retombe de nouveau sur cette même clavicule : « À partir de ce moment-là, j’ai complètement perdu confiance en moi. Je ne savais plus courir, ni faire du vélo. Je n'ai jamais vécu quelque chose de pareil depuis que je suis devenu professionnel. Je n'ai jamais été aussi profond auparavant. J'ai touché le fond. J'ai pensé à mettre fin à ma carrière. J’étais au bord du burn-out, j’étais sensible à tout, j’avais envie de tout abandonner. J'étais perdu ». Heureusement, Sénéchal a remonté la pente et il est aujourd’hui tourné vers la saison 2025 : « En 2025, je cherche une revanche, je n'ai pas d'autre choix. Les compteurs sont remis à zéro ».