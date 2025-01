Alexandre Higounet

Au fil des semaines, il se confirme que les cadres de l’équipe Visma-Lease A Bike ont l’esprit tourné vers le mois de juillet, avec l’objectif prioritaire d’aider Jonas Vingegaard à terrasser Tadej Pogacar pour reconquérir le maillot jaune. Un nouvel élément permet d’en témoigner.

Depuis plusieurs semaines, l’équipe Visma-Lease A Bike a lancé une grande opération collective en vue du Tour de France afin de mobiliser les troupes pour soutenir Jonas Vingegaard dans sa reconquête du maillot jaune. Que ce soit au niveau du leader danois lui-même, du staff, qui après avoir analysé les données du Tour 2024 a pointé son manque de masse musculaire (lié à sa longue hospitalisation) comme la cause première de l’écart l’ayant séparé du Slovène, ou de certains coéquipiers, l’objectif Tour de France est martelé haut et fort. Pour l’équipe hollandaise, il est important d’insuffler - en interne comme en dehors du Team - l’idée qu’il est possible de battre Pogacar.

« Notre tactique est concentrée sur Pogacar »

Ces derniers jours, un nouvel élément est venu confirmer qu’au sein de la Visma-Lease A Bike, on avait martelé ce discours offensif. A l’occasion d’un entretien accordé à Sporza.be, Matteo Jorgenson, l’un des lieutenants XXL du Danois, a de nouveau appuyé l’idée que Jonas Vingegaard serait en mesure de détrôner Tadej Pogacar l’été prochain.

« Rien ne garantit que Pogacar sera aussi fort qu’en 2024 »

Pour commencer, le solide rouleur-grimpeur américain a clairement annoncé que toute l’attention de l’équipe allait être concentrée autour du champion slovène : « Même s'il n'est pas - bien sûr - notre seul concurrent, quand Pogacar est au départ, une grande partie de notre tactique est concentrée sur lui ». Selon Jorgenson, il n’est pas certain que Tadej Pogacar soit aussi fort en 2025 qu’en 2024 : « Rien ne garantit que Pogacar sera aussi fort cette année qu'il l’a été en 2024. Tout s'est bien passé pour lui l'année dernière. Je ne dis pas que cela ne se reproduira plus. Mais je sais comment fonctionne le cyclisme : de nombreuses pièces du puzzle doivent se mettre en place pour atteindre le niveau souhaité ». Si les mots du leader américain peuvent résonner comme un vœu pieux, le fait est qu’ils confirment qu’au sein du Team Visma-Lease A Bike, on a lancé la mobilisation générale en vue du Tour de France. Un grand combat s’annonce pour le mois de juillet.