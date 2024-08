Cyclisme : Lenny Martinez, un transfert pour viser le Tour de France

Alexandre Higounet

L’équipe Bahrain-Victorious a officialisé ces dernières heures la signature de Lenny Martinez, qui était en fin de contrat avec la Groupama-FDJ. Le coureur et sa nouvelle équipe se sont exprimées sur le sujet et il en ressort que l’ambition est clairement orientée en direction du Tour de France.

En début de semaine, l’équipe Bahrain-Victorious a officialisé la signature pour trois ans de Lenny Martinez, le grand espoir tricolore, qui était en fin de contrat avec la Groupama-FDJ. Si l’officialisation du bail est intervenue ces dernières heures, l’accord existait depuis de longs mois entre les deux parties.

« Je rêve d’un podium sur le Tour de France »

A l’occasion d’un communiqué de la formation Bahrain relayé par Sporza.be, Lenny Martinez a expliqué son choix : « Le projet stable pour l’équipe et pour moi personnellement m’a convaincu. Nous avons de grandes ambitions ensemble et je suis sûr que nous réaliserons de grandes choses ». Toujours dans le communiqué de sa future équipe, Lenny Martinez a mis des mots plus précis derrière cette expression de « grandes choses » : « Je rêve du podium du Tour de France ».

Le manager de Barhain prêt à l’installer comme leader sur le Tour de France

L’objectif aujourd’hui apparaît tout sauf illusoire pour le jeune grimpeur tricolore, qui avait impressionné lors de son premier Grand Tour l’an dernier, étant à la lutte avec les meilleurs lors des quinze premiers jours de la Vuelta, avant de céder en troisième semaine. Et s’il est passé au travers lors du Tour de France, qu’il a disputé émoussé par un gros début de saison ponctué de nombreuses victoires, Lenny Martinez apparaît taillé pour le Tour, ce que confirme Milan Erzen, le manager de l’équipe Bahrain, qui de facto indique qu’il installera le grimpeur tricolore dans un rôle de leader en juillet prochain : « Lorsque nous avons démarré notre projet en 2017, nous rêvions déjà d’un podium sur le Tour avec un coureur français de notre équipe. Nous pensons que Lenny nous donne une chance d’atteindre cet objectif ». Ironie de l’histoire, cette ambition pourrait passer par un podium sur la Vuelta, l’une des dernières courses au programme du jeune grimpeur français avec la Groupama-FDJ cette saison.