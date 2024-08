Cyclisme - JO : L’atout secret d’Alaphilippe

Alexandre Higounet

Julian Alaphilippe s’avance en direction de son grand rendez-vous olympique samedi avec la détermination et la sérénité de celui qui a fait son maximum pour arriver au meilleur de sa forme. Les dés seront bientôt jetés et au cœur de la bataille, le double champion du monde pourra compter sur un atout loin d’être négligeable.

Pour Julian Alaphilippe, le grand jour approche puisque c’est samedi que s’élancera la course sur route des Jeux Olympiques, dont le parcours très vallonné, ponctué par plusieurs tours d’un circuit exigeant dans les rues de Paris, apparaît taillé pour son profil de puncheur. A quelques heures de l’un des grands rendez-vous de sa carrière, le champion tricolore apparaît serein et déterminé, à l’image de ses déclarations tenues en conférence de presse et relayées par cyclismactu.net : « J'ai l'expérience des Jeux olympiques 2016, mais c'est une course complètement différente de Rio. Déjà, on est à domicile, donc c'est vraiment un contexte particulier pour nous, mais qui est positif et dont il va falloir se servir. Et le parcours n'a rien à voir non plus. Les Jeux Olympiques, ça a une place unique. Ça me tient à coeur et ça ne peut pas être un objectif lambda. J'avais fait le choix de laisser ma place à Tokyo pour la naissance de mon fils, mais j'avais dit que j'espérais être à Paris, et on y est. Ça fait déjà un moment que c'est dans ma tête et que je me prépare pour ça ».

« Avec Thomas, ça fait un moment que ça marche bien »

Conscient qu’il n’appartient pas au cercle restreint des favoris, Julian Alaphilippe va sans doute chercher à se tenir en embuscade en espérant profiter d’une opportunité liée au marquage entre les favoris, notamment entre Mathieu Van der Poel et le duo belge Van Aert-Evenepoel. Ce n’est d’ailleurs probablement pas un hasard si Alaphilippe a adopté un profil plutôt discret en conférence de presse : « Le fait d'être présenté comme un outsider, c'est juste la réalité, il faut savoir rester à sa place. J'ai fait une belle saison, meilleure que les dernières, mais pas tonitruante non plus ou de là à arriver en tant que favori sur ces Jeux ».

Voeckler, le maître tacticien

Dans cette optique, le double champion du monde dispose d’un atout important, en la personne du sélectionneur Thomas Voeckler, maître tacticien par excellence, qui saura mettre en place un plan d’action visant à maximiser cette position en embuscade derrière le combat des chefs. Interrogé sur sa relation avec Voeckler, Alaphilippe n’a d’ailleurs pas manqué de souligner à quel point elle pouvait avoir son importance : « Avec Thomas, ça fait un petit moment que ça marche bien. On s'entend très bien, on a un échange plutôt facile, et c'est important d'avoir ce feeling-là pour aller chercher des résultats. On se ressemble beaucoup sur le vélo en tant que coureur, on a la même mentalité ». C’est avec Voeckler aux commandes qu’Alaphilippe a décroché ses deux titres mondiaux. Et si les jambes du Français sont au rendez-vous samedi, le sélectionneur mettra assurément sur pied la meilleure stratégie.