Cyclisme - JO : Alaphilippe, la stratégie de l’embuscade…

Alexandre Higounet

A quelques heures de l’un des grands rendez-vous de sa carrière, l’épreuve sur route des Jeux Olympiques dans les rues de Paris, Julian Alaphilippe apparaît serein et déterminé, prêt à se jeter dans la bataille l’esprit tranquille, conscient d’avoir fait le maximum pour être à son meilleur. Et probablement avec un plan en tête…

A moins de deux jours de la course sur route des Jeux Olympiques, avec son final échevelé dans les rues de Paris qui correspond parfaitement à son profil de puncheur endurant, Julian Alaphilippe se présente au départ dans le meilleur des contextes.

Cyclisme : Alaphilippe en attente d’une offre de Total Energies ? https://t.co/yNoTH7Pv5n pic.twitter.com/WoJK7tBQwj — le10sport (@le10sport) July 31, 2024

Prêt pour l’un des grands rendez-vous de sa carrière

Comme il l’a indiqué en conférence de presse, dans des propos relayés par cyclismactu.net, le Français se sent prêt pour le combat, serein avant l’un des grands rendez-vous de sa carrière, conscient d’avoir fait le maximum pour arriver au meilleur de sa condition : « J'ai l'expérience des Jeux olympiques 2016, mais c'est une course complètement différente de Rio. Déjà, on est à domicile, donc c'est vraiment un contexte particulier pour nous, mais qui est positif et dont il va falloir se servir. Et le parcours n'a rien à voir non plus. Les Jeux Olympiques, ça a une place unique. Ça me tient à coeur et ça ne peut pas être un objectif lambda. J'avais fait le choix de laisser ma place à Tokyo pour la naissance de mon fils, mais j'avais dit que j'espérais être à Paris, et on y est. Ça fait déjà un moment que c'est dans ma tête et que je me prépare pour ça ».

Alaphilippe cherche à se faire oublier

De plus, le coureur tricolore s’alignera au départ sans compter parmi les favoris, et pourrait donc bénéficier de circonstances de course favorables si les gros se marquent, notamment si Van der Poel et le duo belge Evenepoel-Van Aert se roulent dessus. D’ailleurs, Alaphilippe n’a pas manqué d’appuyer sur le fait qu’il ne comptait pas parmi les favoris de la course : « Le fait d'être présenté comme un outsider, c'est juste la réalité, il faut savoir rester à sa place. J'ai fait une belle saison, meilleure que les dernières, mais pas tonitruante non plus ou de là à arriver en tant que favori sur ces Jeux ». Comme pour se faire mieux oublier…