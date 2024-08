Cyclisme - JO : Alaphilippe prêt pour son grand défi

Alexandre Higounet

Alors que la course sur route des Jeux Olympiques va s’élancer dans moins de deux jours, Julian Alaphilippe s’avance vers le départ avec le sentiment d’avoir fait le maximum pour être au mieux de sa condition. Désormais, le champion tricolore est prêt pour combattre.

A deux jours du départ de la course sur route des Jeux Olympiques, Julian Alaphilippe a livré son sentiment lors d’une conférence de presse. Dans des propos relayés par cyclismactu.net, le double champion du monde n’a pas caché qu’il songe à ce rendez-vous depuis longtemps et qu’il constitue assurément l’un des grands objectifs de sa saison, voire de sa carrière : « J'ai l'expérience des Jeux olympiques 2016, mais c'est une course complètement différente de Rio. Déjà, on est à domicile, donc c'est vraiment un contexte particulier pour nous, mais qui est positif et dont il va falloir se servir. Et le parcours n'a rien à voir non plus. Les Jeux Olympiques, ça a une place unique. Ça me tient à coeur et ça ne peut pas être un objectif lambda. J'avais fait le choix de laisser ma place à Tokyo pour la naissance de mon fils, mais j'avais dit que j'espérais être à Paris, et on y est. Ça fait déjà un moment que c'est dans ma tête et que je me prépare pour ça ».

Cyclisme : Alaphilippe en attente d’une offre de Total Energies ? https://t.co/yNoTH7Pv5n pic.twitter.com/WoJK7tBQwj — le10sport (@le10sport) July 31, 2024

« J’ai fait tout ce qui était en mon pouvoir »

Conscient de l’ampleur de la tâche, Alaphilippe a fait le maximum pour arriver au meilleur de sa forme samedi, quitte à se passer du Tour de France pour garder de la fraicheur. Et selon ses dires, il est désormais prêt à en découdre : « Je suis le seul coureur de l'équipe de France à ne pas avoir fait le Tour, c'est une approche différente de mes trois collègues, mais je ne pense pas qu'il y ait de bonne ou de mauvaise approche. Je sors bien du Tour de République Tchèque, c'était important pour moi d'y participer afin de terminer ma préparation. Je me sens bien, j'ai fait tout ce qui était en mon pouvoir pour avoir une bonne préparation, et maintenant il n'y a plus qu'à y aller samedi et donner le maximum ».

Tous les feux sont au vert avant le départ

Pour Alaphilippe, tous les feux apparaissent au vert à moins de deux jours du départ. Reste désormais à donner le maximum en espérant que les jambes et les circonstances de course lui permettent de décrocher une médaille.