Cyclisme : Alaphilippe en attente d’une offre de Total Energies ?

A quelques heures de l’ouverture du marché des transferts cycliste, Julian Alaphilippe, en fin de contrat avec la Soudal-Quickstep, n’a – a priori – arrêté aucune décision définitive quant à son avenir, alors qu’il aurait des offres en main selon cyclingnews.com. Dans l’attente de celle de Total Energies ? L’hypothèse apparaît plausible.

Dans quelques jours, Julian Alaphilippe va disputer l’épreuve sur route olympique avec l’espoir de décrocher une médaille et le rêve qu’elle soit en or, malgré la concurrence XXL au départ, à commencer par Mathieu Van der Poel, Remco Evenepoel ou encore Wout Van Aert.

Alaphilippe n’a toujours pas d’accord a priori

Alors que le mercato cycliste va ouvrir ses portes dans quelques heures, Julian Alaphilippe ne sait toujours pas de quoi sera fait son avenir, lui qui n’a toujours pas – a priori – trouvé d’accord contractuel avec une future équipe, alors qu’il arrive en fin de bail avec la Soudal-Quickstep l’hiver prochain. Cet état de fait interpelle. Alaphilippe a-t-il souhaité attendre l’épreuve olympique avant de s’engager, dans l’espoir qu’une grosse performance à Paris consolide sa cote et sa capacité à obtenir un bon contrat ? L’hypothèse peut se défendre.

Dans l’attente d’une proposition officielle de Total Energies ?

Pour autant, une autre explication pourrait s’avérer pertinente après les dernières informations apportées sur le dossier par cyclingnews.com. Selon le site britannique, l’équipe Tudor aurait d’ores et déjà transmis une offre contractuelle au champion français, dans l’idée de poursuivre sa croissance et de sécuriser une éventuelle invitation au Tour de France. Toujours selon cyclingnews.com, le Team Total Energies, qui est intéressé de longue date, tenterait aujourd’hui d’en faire de même, sans certitude que l’offre ait déjà été transmise. Il faut dire que l’engagement du sponsor tricolore s’arrête pour l’instant à la fin de l’année 2025, et il est clair qu’une offre concrète ne pourra être transmise à Alaphilippe qu’à partir du moment où Total Energies valide un nouvel engagement de plusieurs années dans le cyclisme. Dans un tel contexte, il est possible qu’Alaphilippe n’ait pas encore accepté l’offre de Tudor car il attend la proposition officielle de Total Energies. Selon cyclingnews.com, Soudal-Quickstep reste positionnée pour une prolongation du champion français, mais cette prolongation serait jugée en l’état improbable par le média britannique.