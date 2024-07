JO Paris 2024 : Marion Rousse révèle ses échanges avec Julian Alaphilippe

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Dimanche, c’est toute la France qui a vibré devant la performance de Pauline Ferrand-Prévot, sacrée championne olympique de VTT. Il ne lui manquait plus que la médaille d’or aux Jeux Olympiques, la voilà désormais à son cou. Un sacre devant lequel était Marion Rousse et elle n’a pas manqué de tout raconter à Julian Alaphilippe, qui n’a pas pu voir l’exploit de Pauline Ferrand-Prévot.

Connaissant bien Pauline Ferrand-Prévot, Marion Rousse n’a pas manqué la victoire de la Française aux Jeux Olympiques lors de l’épreuve de VTT. « C’était un rendez-vous coché dans mon planning, Pauline a réalisé une saison incroyable en remportant presque toutes ses courses. C’était le seul titre qui manquait à son palmarès, je ne pouvais rater ça. C’était la grandissime favorite, elle l’a fait, elle nous a offert un grand moment d’émotions », a dévoilé Marion Rousse au Parisien.

Cyclisme - JO : Le coup tactique que devra jouer Alaphilippe pour l’or https://t.co/Tmm9e8RQx3 pic.twitter.com/vLBQEYKdnq — le10sport (@le10sport) July 30, 2024

« Je lui ai décrit le festival de Pauline »

Une démonstration de Pauline Ferrand-Prévot que Marion Rousse s’est également empressée de raconter à Julian Alaphilippe, qui était alors du côté du Tour de République Tchèque. « Il n’a pas pu voir la course en direct puisqu’il court en République tchèque. Je lui ai décrit le festival de Pauline, il suit de plus en plus le cyclisme féminin, et il est très admiratif de Pauline. Aujourd’hui, il n’y a pas photo, c’est pratiquement la plus grande championne de tous les temps de notre sport », a dévoilé la compagne de celui qui est candidat à une médaille lors de l’épreuve en ligne de cyclisme des JO.

Alaphilippe se prépare bien au Tour de République Tchèque

Si Julian Alaphilippe a manqué la course de Pauline Ferrand-Prévot, c’est pour une bonne raison. Le Français se préparait aux Jeux Olympiques au Tour de République Tchèque. Et ce dimanche, il a remporté la 4ème et dernière étape, suite à quoi, Alaphilippe a expliqué : « J'ai été un peu lent ces derniers jours, mais heureusement, je me sens suffisamment bien pour gagner à nouveau. Cette victoire est importante pour le moral avant de s'envoler pour Paris ».