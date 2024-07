JO Paris 2024 - Handball : Tout savoir sur la troisième journée de poule avec la France en grand danger

Alexis Brunet

Le tournoi olympique de handball est pour le moment tout sauf une partie de plaisir pour l’équipe de France. Les Bleus sont pour le moment à deux défaites en autant de matches et il va falloir marquer des points dès ce mercredi 31 juillet. Les partenaires de Nikola Krarabatic doivent venir à bout de l’Égypte, sinon il sera très compliqué d’atteindre les quarts de finale.

Deux matches, deux défaites. C’est pour le moment le bilan de l’équipe de France dans le tournoi olympique de handball masculin. Les Bleus ont été surclassés lors de leur entrée en lice face au Danemark (37-29), et alors que l’on attendait une réaction face à la Norvège, les hommes de Guillaume Gille se sont encore une fois inclinés, cette fois sur le score de 22 à 27. Les coéquipiers de Vincent Gérard sont donc pour le moment bloqués à zéro point et ils sont avant-derniers du Groupe B (à égalité de points avec l’Argentine, mais devant à la différence de but).

La France est au pied du mur

Alors qu’une réaction face à la Norvège était attendue, l’équipe de France n’a pas réussi à se remobiliser suite à la claque reçue en ouverture contre le Danemark. Les Bleus ont paru quelques fois brouillons et même peu inspirés face à Sander Sagosen et ses coéquipiers. Les joueurs de Guillaume Gille ont multiplié les pertes de balles, mais aussi les tirs sur les poteaux. On avait du mal à reconnaitre une équipe qui est pourtant championne olympique et d’Europe en titre. Dika Mem semblait être le seul au niveau côté français, avec dix buts pour douze tirs. Nedim Remili a eu lui beaucoup plus de mal à exister. La qualification pour les quarts de finale est toutefois encore possible pour les Bleus, mais pour cela ils devront venir à bout de l’Égypte mercredi et espérer finir à l’une des quatre premières places du groupe.

L’Égypte a tenu la dragée haute au Danemark

Après le Danemark et la Norvège, l’Égypte est sans doute le troisième adversaire le plus coriace pour les Bleus. Pour preuve, lors de leur entrée en lice, les Égyptiens se sont imposés 35-32 face à la Hongrie, avant de tenir tête au Danemark lors de leur deuxième match, mais de finalement s’incliner 27-30, alors que la France avait coulé contre les partenaires de Mikkel Hansen, en perdant 37 à 29. Pour voir les partenaires de Nikola Karabatic affronter ceux de Yahia Omar, il faudra allumer votre télévision à 19H. Le match sera diffusé en direct sur France Télévisions et sur Eurosport. Pour ce qui est des autres rencontres, la Norvège tentera de passer devant le Danemark dans le Groupe B dès 9H, en battant la Hongrie. Par la suite, l’Allemagne qui est en tête du Groupe A tentera de se défaire de la Croatie à 11H. À 14H, l’Espagne défiera le Japon et la Slovénie essayera de faire douter la Suède de Jim Gottfridsson à 16H. Enfin, pour finir cette troisième journée, le Danemark affrontera le dernier du Groupe B, l’Argentine, à 21H.

9H : Norvège - Hongrie (Groupe B)

11H : Croatie - Allemagne (Groupe A)

14H : Espagne - Japon (Groupe A)

16H : Slovénie - Suède (Groupe A)

19H : France - Égypte (Groupe B)

21H : Danemark - Argentine (Groupe B)