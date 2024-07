Alaphilippe : Il annonce du lourd pour Paris 2024

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Sélectionneur de l'équipe de France, Thomas Voecker a profité du jour de repos dans le Tour de France pour annoncer les quatre coureurs qui participeront à la course en ligne des Jeux Olympiques de Paris 2024. Ancien champion du monde, Julian Alaphilippe sera de la partie. Voecker a fixé des objectifs élevés pour cette course.

Le suspense a été levé. Ce lundi, Thomas Voeckler a dévoilé le nom des quatre coureurs qui participeront aux Jeux Olympiques : Kévin Vauquelin, Valentin Madouas, Christophe Laporte et Julian Alaphilippe. « Je suis évidemment très fier et très heureux d’être parmi les quatre sélectionnés. C’était dans un coin de ma tête depuis un moment. C’est une équipe qui me fait plaisir sur le papier. Je suis très motivé et très fier » a confié le coureur de la Soudal Quick-Step.

#AnousParis🇫🇷 Dévoilement de l' @EquipeFRA de Cyclisme sur Route Hommes pour @paris2024 🇫🇷➡️ Julian Alaphilippe➡️ Christophe Laporte➡️ Valentin Madouas➡️ Kevin Vauquelin pic.twitter.com/uX56mvdzMR — FFC (@FFCyclisme) July 8, 2024

« C'est une réflexion longue »

Mais Thomas Voeckler a mis du temps pour constituer cette équipe. « C'est une réflexion longue, qui n'a pas duré des jours ou des semaines, mais des mois. Je peux simplement dire que ç'a été un vrai casse-tête.Au final, je suis très fier de l'équipe qu'on aligne. Je ne me suis pas précipité. À chaque performance (d'un coureur français) cette saison, j'ai tenté de prendre du recul, de me projeter sur le long terme » a confié le sélectionneur lors d'une conférence de presse.

Voeckler vise une médaille