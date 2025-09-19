EXCLU - Matt et Jeff Hardy à la WWE : La proposition qui va faire vibrer les fans de catch !

Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

En marge de Clash in Paris, premier grand événement organisé par la WWE dans la capitale française, Dexter Lumis et Joe Gacy, champions par équipe et membre de The Wyatt Sicks, sont revenus sur la rencontre marquante survenue durant l’été à SummerSlam et ouvrent la porte à un choc face aux Hardy Boyz.

Le 3 août dernier, à l’occasion de la nuit 2 de SummerSlam , les participants du match TLC, permettant l'utilisation légale des tables, des échelles ou des chaises, faisaient sensation. Dexter Lumis et Joe Gacy , membres des Wyatt Sicks , ont brillamment défendu leurs titres face aux Street Profits (Angelo Dawkins et Montez Ford), DIY (Johnny Gargano et Tommaso Ciampa), Motor City Machine Guns (Alex Shelley et Chris Sabin), Fraxiom (Axiom et Nathan Frazer) et Andrade & Rey Fenix dans une affiche spectaculaire longue de 16 minutes. Un moment spécial pour les champions en titre, interrogé en exclusivité par le10sport.com.

« C’était un moment incroyable », reconnaît Dexter Lumis , heureux d’avoir « traversé ce match en sortant relativement indemne, grimpé à l’échelle à la toute fin et fait ça avec mon coéquipier » pour « vraiment marquer notre empreinte en tant qu’équipe ». « C’est un moment que je n’oublierai jamais », appuie Joe Gacy , rencontré avant Clash in Paris .

🗣️ « Ça serait génial, lançons ça ! » 🎙️ En marge de #WWEClash à Paris, je suis revenu avec @JoeGacy et @DexterWWE sur leur incroyable TLC à SummerSlam, avec un message pour @MATTHARDYBRAND et @JEFFHARDYBRAND 👀 pic.twitter.com/YOQRasBXYt

Les Wyatt Sicks prêts à affronter les frères Hardy

Les fans n’ont pas été les seuls à s’enflammer pour ce match puisque Matt Hardy, présents ce soir-là au MetLife Stadium avec son frère Jeff, avait rendu hommage aux participants. « J’étais vraiment fier de tout le monde. J'ai pu discuter avec tous les participants au match, sauf les Motor City Machine Guns, avec qui nous n'avons pas pu échanger. Ils se sont donnés à fond et ont offert un spectacle formidable. Ils ont fait de superbes rappels et enchaîné avec des passages originaux vraiment cool. J'ai adoré ce qu'ils ont fait », déclarait l’aîné de la fratrie Hardy, spécialiste des matchs TLC à la WWE.

Relancé sur la perspective de les voir affronter à l’avenir les Hardy Boyz dans un autre TLC match, les Wyatt Sicks n’ont pas caché leur enthousiasme. « J’aimerais bien, faisons-le », reconnaît Joe Gacy, sur la même longueur d’onde que Dexter Lumis : « Je suis d’accord. Lançons-ça ». Nul doute que toute la communauté catch partage ce point de vue… Pour rappel, Matt et Jeff Hardy sont actuellement champions par équipe à la TNA, une compagnie en partenariat avec la WWE.