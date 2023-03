Une star de la NBA investit dans une start up française !

Alexis Bernard - Rédacteur en chef Footballeur presque raté, j’ai choisi le journalisme car c’est l’unique profession qui permet de critiquer ceux qui ont réussi. Après avoir réalisé mon rêve de disputer la Coupe du Monde 2010 (en tribune de presse), je vis de ma passion avec le mercato et les grands événements sportifs comme deuxième famille.

Les sportifs professionnels sont de plus en plus nombreux à investir leur argent dans le business fleurissant des start-up, avec l’espoir de miser sur LA pépite de demain. C’est précisément ce que vient de faire une star du basket français, qui évolue en NBA, avec l’application Trendex.

La passerelle entre le sportif et le businessman prend de plus en plus d’épaisseur. Il n’est plus du tout rare de voir des Cristiano Ronaldo placer leur argent dans des projets novateurs. Et si l’immobilier était le saint Graal des années 1990/2000, désormais, la tendance est aux start-up. Des sociétés qui portent des projets, plein d’espoir et d’innovation. Récemment, le footballeur marseillais Valentin Rongier et le nageur Fabien Gilot sont entrés au capital d’ArtDesignStory, au cœur d’une levée de fonds de 2,4 millions d’euros. Et à présent, c’est au tour d’une star du basket français, Rudy Gobert, de miser sur un autre cheval prometteur : Trendex .

Une application ultra tendance

Basketteur français le mieux payé de NBA, Rudy Gobert vient de rejoindre le projet de Trendex en tant qu’investisseur et ambassadeur de Trendex . Cette start-up propose une application qui permet d’acheter et vendre des parts de la carrière d’athlètes et artistes célèbres (ou prometteur), sous contrat exclusif avec la plateforme. Les fans ont ainsi la possibilité de miser sur un potentiel, une carrière, un profil et de gagner de l’argent en fonction de l’évolution du talent choisit.

🚨BIG NEWS!🚨🏀NBA superstar @rudygobert27 is joining the @ycombinator backed startup @trendex_off as an investor and ambassador!👏 — Trendex (@trendex_off) March 1, 2023

« Aider à identifier les prochaines figures majeures du sport »