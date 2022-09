Mercato - AS Monaco

Ça s’active autour de Lisandru Olmeta, pépite du football français

Publié le 23 septembre 2022 à 12h00 par Alexis Bernard

Champion d’Europe avec les U17 de l’équipe de France, Lisandru Olmeta fait l’objet de nombreuses convoitises depuis quelques mois. Un talent que l’AS Monaco tente de conserver avec la signature d’un premier contrat professionnel. Mais la concurrence des clubs étrangers est là…

Héroïque dans les buts tricolores lors du dernier championnat d’Europe U17, compétition dans laquelle il a permis à l’équipe de France d’aller jusqu’en finale (et au sacre européen) après des séances de pénalty dont il est ressorti vainqueur, Lisandru Olmeta voit sa carrière lancer à vitesse grand V depuis plusieurs mois. Intégré au groupe professionnel de l’AS Monaco depuis la reprise estivale, le portier de 17 ans gravit les échelons un à un. Et la question qui se pose à présent, c’est de savoir s’il va faire ses grands débuts chez les professionnels avec les couleurs monégasques ou s’il choisira un projet ambitieux, à l’étranger. En effet, d’après nos sources, Lisandru Olmeta se retrouve fortement sollicité. Des recruteurs anglais et espagnols suivent la progression de Lisandru depuis ses belles performances au Championnat d’Europe.

Monaco passe à l’action

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par ICM Stellar Football 🇫🇷 (@icmstellarfrance)