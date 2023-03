«J’ai halluciné» : Tony Parker a tenté un gros coup… à l’OL !

La rédaction

Ancien basketteur de grand talent, et désormais dirigeant de l’un des plus grands clubs du Basket français avec l’ASVEL, Tony Parker a également été récemment membre du comité administratif de l’Olympique Lyonnais. S’il avait quitté ce poste à l’arrivée de John Textor, TP était véritablement impliqué dans le côté sportif. C’est en tout cas ce que révèle Pierre Kalulu, qui avait quitté l’OL pour le Milan AC en 2020.

Pierre Kalulu a été la saison passée, l’un des hommes forts du Milan AC vainqueur du championnat d’Italie. Alors qu’il n’est pas loin d’avoir disputé les 100 rencontres sous les couleurs du club lombard, le défenseur de 22 ans avait été formé à l’OL, qui avait vu partir le joueur libre en 2020. À cette époque-là, Tony Parker était déjà très impliqué dans le côté sportif du club rhodanien, puisque ce dernier avait passé un certain coup de fil au défenseur alors sur le départ.

Tony Parker a tenté de convaincre Kalulu de rester à l’OL

Pierre Kalulu révèle, dans un entretien accordé à la Republicca , dans lequel il évoque sa signature au Milan AC, que Tony Parker en personne avait tenté de le faire rester à Lyon, en vain : « J’étais en équipe réserve à Lyon, et à ce moment, le directeur sportif du Milan AC Paolo Maldini m’a fait plein de compliments sur mon style de jeu. Même si sur le coup je prétendais m’en foutre, j’étais flatté. Ils m’ont dit pendant cet appel qu’ils étaient prêts à attendre 6 mois, 1 an, 1 an et demi pour me faire signer. C’est à ce moment que Tony Parker m’a appelé pendant 45 minutes » .

«J’ai vraiment cru halluciner», Kalulu n’en revient pas d’avoir discuté avec Tony Parker