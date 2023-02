Équipe de France : C'est annoncé, Wembanyama va devenir un «taulier»

La rédaction

Le record incroyable de LeBron James commence à retomber et le basket se remet à ne parler que de la pépite française, Victor Wembanyama. Le natif de Nanterre rempli à lui tout seul les salles dans lesquels se déroulent ses matchs. Le futur probable numéro 1 de la draft 2023 impressionne en Amérique, mais aussi ceux qui le côtoient, à commencer par ses coéquipiers en Bleu.

Le géant français de 2m19, Victor Wembanyama jouait son troisième match avec l'équipe de France à seulement 19 ans. Mais son jeune âge et ses débuts en sélection ne l'ont pas du tout empêcher de se muer en leader. Face à la République Tchèque, la France est passée d'un déficit de -16 à un avantage de +13, et Victor Wembanyamaest le grand artisan de cette victoire.

Un début de match compliqué

Habitué pour l'instant aux parquets de la Betclic Elite, Victor Wembanyama a été surpris par l'intensité mise par les Tchèques. Pour Vincent Collet, sélectionneur des Bleus et entraîneur de l'équipe des Mets 92, dans laquelle joue « Wemby », il admet que « contre les Tchèques, Victor a été surpris par les contacts. Le niveau international, ce n’est pas la Betclic (le Championnat de France). Il a joué trop facile au début mais il s’est adapté. Il apprend vite et ça fait aussi partie de ses immenses qualités. »

Wembanyama fait une grosse annonce, l'équipe de France peut rêver https://t.co/4OWysUSxMj pic.twitter.com/5Ztrs1j9Fn — le10sport (@le10sport) February 22, 2023

« Il va prendre une place de taulier »