«Une dizaine» d'arnaques, Tony Parker déclaré coupable !

Amadou Diawara

Ancienne gloire des San Antonio Spurs et de l'équipe de France, Tony Parker a participé à « Qui veut être mon associé ? » sur M6. Présent dans l'émission en tant qu'investisseur, l'ex-meneur est accusé par une candidate de ne pas avoir honoré son engagement d'injecter 200 000€ dans les caisses de sa start-up.

Après avoir fait le plus grand bonheur des San Antonio Spurs et de l'équipe de France, Tony Parker s'est reconverti. En effet, TP est devenu le président et l'actionnaire majoritaire de l'ASVEL Lyon-Villeurbanne en 2014.

Tony Parker : Un litige à 200 000€ avec une entrepreneuse

En tant qu'investisseur, Tony Parker a participé à l'émission « Qui veut être mon associé ? » sur M6 l'an dernier. Toutefois, le natif de Bruges n'aurait pas vraiment joué le jeu.

«Ça s’était très mal passé»

Avec un autre membre du jury, Tony Parker s'est engagé à miser environ 200 000€ dans une start-up. Toutefois, d'après une ex-candidate, TP n'aurait pas tenu sa promesse. Lors d'une interview accordée à France Info, cette entrepreneuse a dénoncé l'attitude de Tony Parker. Ce dernier aurait confirmé son intention d'investir pendant plusieurs mois. Toutefois, Tony Parker a fini par ne plus répondre à ses appels, avant de se désengager. Et elle ne serait pas la seule à avoir vécu une telle mésaventure avec le Hall of Famer. La jeune femme étant entré en contact avec d'autres candidats de « Qui veut être mon associé ? ». « (Pour) une dizaine d’entre eux, ça s’était très mal passé. Il n’y avait pas eu les investissements promis, ou une attente très longue et toujours rien. Il y a eu vraiment un gros problème de gestion des investissements de la part de l’équipe de Tony Parker », a-t-elle déclaré sous couvert d’anonymat. Reste à savoir si Tony Parker va finalement honorer ses engagements avec les différents entrepreneurs de l'émission d'M6.