Wembanyama avec une star, le mariage surprise !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Victor Wembanyama, acte III. A l’approche de la nouvelle saison de NBA, le marché des trades va battre son plein et une star est attendue à San Antonio. Kevin Durant ou Giannis Antetokounmpo ? Le suspense est à son comble, mais un autre joueur pourrait débarquer à leur place en amont chez les Spurs. Explications.

Du haut de ses 21 ans, Victor Wembanyama va disputer sa troisième saison en NBA chez les San Antonio Spurs. Le rookie de l’année de la saison 2023/2024 a vu quelques grands noms de la ligue américaine débarquer comme Chris Paul ou encore De’Aaron Fox au sein de la franchise texane. Et maintenant ? Un champion NBA ?

Kevin Durant ou Giannis Antetokounmpo ? A ce jour, deux superstars de l’élite du basket américain tiennent la corde pour devenir le nouveau franchise player des San Antonio Spurs aux côtés de Victor Wembanyama. A commencer par Giannis Antetokounmpo qui n’a connu que les Milwaukee Bucks où il a été sacré champion en 2021. Son temps dans le Wisconsin semble être compté et un changement d’air serait plus que probable du côté du Texas. Même son de cloche pour Kevin Durant, champion NBA en 2017 et 2018 avec les Golden State Warriors. Après un passage infructueux chez les Phoenix Suns, Durant pourrait rebondir chez les Spurs. A moins d’une incroyable surprise pour laquelle Kevin Pelton a fait le teasing.

«Cam Johnson est un fit idéal» Journaliste pour ESPN, Kevin Pelton a parlé d’une éventuelle venue de Cam Johnson à San Antonio. « Alternativement, San Antonio pourrait chercher à recruter un joueur qui ne serait pas une star, mais qui représenterait un meilleur complément à côté des talents dont dispose déjà l’équipe. Cam Johnson est un fit idéal. Il tournait à 18.8 points par match la saison dernière, un record pour lui, et affichait une solide adresse à 3 points (39%) qui lui permettrait d’écarter les défenses en tant qu’ailier fort aux côtés de Wembanyama ».