NBA : Le coup légendaire avec Victor Wembanyama !

La rédaction

Et si Victor Wembanyama s’offrait un mentor légendaire ? Kevin Durant envisagerait sérieusement de rejoindre les San Antonio Spurs. En instance de départ des Suns, la star NBA pourrait s’associer au prodige français, pour former un duo qui marquerait l’histoire. Une rumeur qui affole déjà la ligue et fait rêver les fans texans.

C’est une bombe qui secoue la NBA : Kevin Durant envisagerait sérieusement de rejoindre les San Antonio Spurs de Victor Wembanyama. D’après The Athletic, le double champion NBA verrait la franchise texane comme l’une de ses destinations prioritaires en cas de transfert. En instance de départ des Phoenix Suns, la star de 36 ans est au cœur des discussions entre ses agents et les dirigeants de l’Arizona pour trouver une issue favorable à son contrat, qui prévoit encore un an à hauteur de 54,7 millions d’euros pour la saison 2025-2026. San Antonio ne serait pas seul sur le dossier, mais figurerait parmi les cinq franchises les plus actives pour l’attirer.

Wemby va retrouver son modèle L’intérêt de Durant pour les Spurs n’a rien d’anodin. Au-delà de la stabilité du projet sportif, c’est aussi la présence de Victor Wembanyama qui pèserait dans la balance. Le prodige français de 20 ans n’a jamais caché son admiration pour KD, qu’il considère comme une référence absolue à son poste. Durant, avec ses 2,11 m et son arsenal offensif unique, représente un modèle que Wemby étudie quotidiennement. Une association entre les deux joueurs ferait rêver les fans et pourrait immédiatement repositionner San Antonio dans la course aux playoffs.