NBA - Wembanyama : Le transfert parfait qui se prépare !

Les San Antonio Spurs sont en train de préparer un gros projet autour de Victor Wembanyama. La franchise texane veut construire autour de son phénomène de 21 ans. Dans cette optique, les dirigeants scruteraient le marché à la recherche du joueur parfait pour épauler le Français. Et ils auraient déjà une petite idée en tête.

Les Spurs ont un atout pour un trade

La franchise texane aurait en effet la capacité de récupérer Dylan Harper avec leur 2e pick de Draft cette année. Le meneur de jeu des Scarlet Knights est considéré comme le deuxième plus gros prospect derrière Cooper Flagg. Les San Antonio Spurs pourraient donc s’en servir pour convaincre une franchise et se dégoter le joueur parfait pour épauler Victor Wembanyama. Les Brooklyn Nets seraient intéressés selon SpursReporter, et pourraient envisager un trade avec Cam Johnson. L’ailier de 29 ans vient de réaliser la meilleure saison de sa carrière et pourrait être un renfort de poids pour les San Antonio Spurs.