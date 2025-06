NBA - Wembanyama : La grosse bataille pour un transfert de légende !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Cet été, Victor Wembanyama pourrait voir son idole le rejoindre chez les San Antonio Spurs. La franchise texane fait partie des équipes intéressées par Kevin Durant, qui devrait quitter les Phoenix Suns. Mais les Spurs ne sont pas les seuls sur le coup, puisque quatre autres équipes ont exprimé un intérêt pour le MVP 2014.

Après avoir recruté De’Aaron Fox en février dernier, les San Antonio Spurs aimeraient attirer une star à associer à Victor Wembanyama. Le nom de Giannis Antetokounmpo a été évoqué, mais c’est plutôt Kevin Durant qui pourrait rejoindre le Français dans le Texas. Comme indiqué par l’insider d’ESPN Shams Charania, il y avait déjà eu un « intérêt mutuel à la deadline » entre la franchise texane et le double champion NBA.

Bataille à cinq pour Kevin Durant Recruter un joueur du calibre de Kevin Durant est évidemment une opportunité qui intéresserait toutes les équipes NBA, mais selon ESPN, en plus des San Antonio Spurs, elles sont quatre à avoir exprimé un réel intérêt pour le MVP 2014 : les Houston Rockets, le Miami Heat, les Minnesota Timberwolves et les New York Knicks. Les Phoenix Suns sont d’ailleurs prêts à travailler avec Kevin Durant et ce dernier aura son mot à dire sur sa prochaine destination.