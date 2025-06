NBA - Wembanyama : Le transfert surprise !

Il n’a pas fallu longtemps à Victor Wembanyama pour mettre tout le monde d’accord chez les San Antonio Spurs. La franchise texane entend construire autour du phénomène de 21 ans. Les noms de Giannis Antetokounmpo ou encore Kevin Durant ont été évoqués. Mais un autre joueur pourrait être ciblé par l’équipe de Wemby.

Victor Wembanyama n’a pas mis longtemps pour charmer les San Antonio Spurs. Rookie of the year en 2023-2024, le Français était bien parti pour rafler le titre de défenseur de l’année avant qu’une thrombose veineuse ne mette un terme à sa saison. Il n’en fallait toutefois pas plus à la franchise texane pour la convaincre de construire autour de son phénomène de 21 ans à l’avenir. Et dans cette optique, plusieurs noms ont été évoqués.