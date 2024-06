Une légende de la NBA annonce sa retraite

Florian Barré

Charles Barkley, membre du Hall of Fame après 16 ans passés dans la Grande Ligue et analyste de « Inside the NBA », a déclaré vendredi postérieurement au quatrième match des Finales entre Celtics et Mavericks, que la saison 2024-2025 serait sa dernière à la télévision. Cette décision intervient après que la NBA ait conclu un accord de 76 milliards de dollars avec ESPN, NBC et Amazon pour sa diffusion à la télévision jusqu’en 2036.

Depuis quelque temps, Charles Barkley et Shaquille O’Neal ont compris que leur émission « Inside The NBA » ne survivrait pas au nouvel accord de diffusion conclu par la NBA avec ESPN, NBC et Amazon. Ainsi, Barkley, MVP 1993 et ancien joueur des Philadelphia 76ers, des Phoenix Suns et des Houston Rockets, a pris une grande décision. Une fois la dernière année du précédent contrat terminée, il quittera définitivement le monde de la télé. En d’autres termes, la saison 2024-2025 sera sa dernière chez TNT, lui qui y travaille depuis l’an 2000.

« Je n’irai nulle part ailleurs »

« Je veux dire cela parce que vous êtes ma famille. J'aime vraiment TNT, tous les gens qui travaillent ici, la télévision NBA. Vous avez été formidables avec moi pendant 24 ans. Je veux juste dire merci à toute ma famille NBA, je vous aime les gars. Il y a eu beaucoup de bruit autour de la chaîne ces derniers mois et je veux dire que j’ai parlé avec les autres chaînes, mais je n’irai nulle part ailleurs qu’à TNT », a déclaré Barkley lors de la couverture d'après-match de NBA TV après la victoire 122-84 des Mavericks la nuit dernière.

« Ne m’appelez plus »