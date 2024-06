NBA : Qui est favori pour être le MVP des finales ?

Florian Barré

Mercredi, tard dans la soirée, les Boston Celtics ont pris une avance de 3-0 en finale grâce à une victoire 106-99 contre les Dallas Mavericks. Et étant donné qu'aucune équipe ne s'est jamais remise d'un déficit de 3-0 à ce stade de la compétition, il n’est pas surprenant de dire que les Celtics seront champions NBA d’ici quelques jours. La seule question qui reste est donc la suivante : qui va remporter le titre de MVP des Finales ?

Alors que les Boston Celtics sont à un match d’être sacrés champions de la NBA, trois prétendants réalistes se dessinent dans la course au titre de MVP des Finales. Ils sont évidemment tous les trois membres de la franchise du Massachusetts - seul le regretté Jerry West a remporté un tel titre en ayant perdu à ce stade de la compétition avec les Los Angeles Lakers en 1969. Parmi eux, Jrue Holiday est sans doute celui qui a le moins de chance d’obtenir le Saint Graal. Auteur d’une série de très haut niveau, avec 15.6 points, 7.7 rebonds et 4.3 passes décisives en moyenne par match, Jrue pèse surtout défensivement. Il a notamment étouffé Kyrie Irving sur les trois premières rencontres.

Jayson Tatum MVP ?

Ensuite, vient Jayson Tatum, tête d’affiche des Celtics actuels. Le problème avec Tatum concerne sa précision au tir et sa défense trop légère. En revanche, le facteur le plus important en faveur de Tatum a été son jeu. Il a récolté 22 passes décisives en trois matchs et a créé beaucoup plus d’opportunités que cela en battant constamment son vis-à-vis dans la peinture. Une chose est sûre, il est le maître à jouer de la franchise et si on l’a déjà connu plus convaincant, il reste largement au niveau de l’affiche.

Jaylen Brown MVP ?

Enfin, le favori de la toile semble être Jaylen Brown. D’ailleurs, Jason Kidd, coach des Dallas Mavericks, a déclaré récemment que Brown était le meilleur joueur de Boston. Il a en effet réalisé trois matchs formidables et est le meilleur scoreur des C’s avec 24.3 points en moyenne par match. Lors du dernier, Brown a récolté 30 points, huit rebonds et huit passes décisives. Avec une minute à jouer et les Mavericks ayant réduit l'avance de Boston de 21 à deux points, Brown a réussi le plus gros tir de la série pour permettre aux siens de s’imposer. Et ce, sans parler de sa défense extraordinaire. Luka Doncic peut en témoigner. Brown était d’ailleurs le premier joueur depuis Tim Duncan en 2002 à réaliser trois interceptions et trois blocs lors du premier match de la finale.