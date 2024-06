NBA : À son tour, Adam Silver pleure la mort de Jerry West

Florian Barré

Il a été All-Star au cours de ses 14 saisons NBA, 12 fois sélectionné dans l’équipe All-NBA, membre de l'équipe des Lakers de 1972 qui a remporté un championnat, MVP des finales NBA lorsque les Lakers ont perdu contre les Celtics de Boston en 1969 - la seule fois où le trophée a été décerné à un joueur de l'équipe perdante – et a été sélectionné au sein de l'équipe du 75e anniversaire de la NBA. Intronisé trois fois au Hall of Fame au cours de sa vie, Jerry West est mort.

Icône de la NBA en tant que joueur puis en tant que dirigeant, Jerry West nous a quitté à l’âge de 86 ans. Ainsi, c’est toute la planète basket qui est endeuillée depuis ce mercredi. Pour autant, impossible d’oublier la silhouette de Mr Clutch . Celle-ci est encore utilisée aujourd’hui comme logo de la ligue. Hier, le commissaire Adam Silver a publié une déclaration concernant la perte d’une de ses légendes : « Jerry West était un génie du basket-ball et une figure déterminante de notre ligue pendant plus de 60 ans. Il s'est distingué non seulement en tant que champion de la NBA et All-Star au cours de ses 14 saisons de jeu, mais aussi en tant que compétiteur accompli qui a embrassé les plus grands moments. Il a été le premier MVP de la finale de la ligue et a fait de sa qualité sa signature, ce qui lui a valu le surnom de ‘M. Clutch’. »

NBA : Après l’avoir frappé au visage en 2022, Draymond Green fait son mea culpa auprès de Jordan Poole https://t.co/mhizsZsE1d pic.twitter.com/NAhQCyj7V9 — le10sport (@le10sport) June 12, 2024

West va faire son entrée au Naismith Basketball Hall of Fame

« Les quatre décennies de Jerry avec les Lakers comprenaient également un passage réussi en tant qu'entraîneur-chef et un parcours remarquable au sein du front office qui ont consolidé sa réputation comme l'un des plus grands dirigeants de l'histoire du sport, a poursuivi Silver. Il a contribué à la construction de huit équipes championnes au cours de son mandat dans la NBA – un héritage de réussite qui reflète son excellence sur le terrain. Et il sera inscrit en octobre prochain au Naismith Basketball Hall of Fame en tant que contributeur, devenant ainsi la première personne à être intronisée à la fois en tant que joueur et contributeur. »

West rejoint deux autres grands noms de la NBA