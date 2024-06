NBA : À 86 ans, Jerry West est décédé, avec un secret !

Florian Barré

Jerry West, légende des Los Angeles Lakers, est décédé à l'âge de 86 ans. West est largement considéré comme l’un des plus grands joueurs de l’histoire de la NBA ainsi que comme l’un de ses plus grands dirigeants. Par ailleurs, sa silhouette est encore utilisée aujourd'hui sur le logo de la ligue, bien que la NBA n’ait jamais confirmé le secret le moins bien gardé du basket-ball.

Jerry West, qui a été sélectionné au Basketball Hall of Fame à trois reprises au cours de sa riche carrière de joueur et de cadre et dont la silhouette est considérée comme la base du logo de la NBA, est décédé mercredi matin à l'âge de 86 ans, ont annoncé les Los Angeles Clippers. L’occasion de rappeler que West, humble au possible, n’a jamais voulu être le logo de la ligue. « Je fais juste partie du jeu. Je n’ai jamais voulu être plus que ça. Je suis extrêmement chanceux d’avoir eu la vie que j’ai eue, et cela me suffit », avait déclaré la légende des Lakers dans une interview en 2021.

Une triple intronisation légendaire

Sa vie était comme peu d'autres : champion NBA et olympique en tant que joueur, champion en tant que dirigeant et membre sélectionné pour être intronisé par le Naismith Memorial Basketball Hall of Fame, non pas une, ni deux, mais trois fois. West, surnommé « M. Clutch » pour ses exploits en fin de match en tant que joueur, est entré au Temple de la renommée en tant que joueur en 1980 et de nouveau en tant que membre de l'équipe olympique américaine médaillée d'or de 1960 en 2010. Il sera célébré pour la troisième fois plus tard, cette année en tant que contributeur au jeu.

Légende des Lakers, il a passé sa fin de vie avec les Clippers

West, qui a disputé 14 saisons NBA avec les Los Angeles Lakers entre 1960 et 1974, était « la personnification de l’excellence du basket-ball et un ami pour tous ceux qui le connaissaient », ont déclaré les Clippers en annonçant sa mort. Son épouse, Karen, était à ses côtés lorsqu'il est décédé, ont également indiqué les Californiens. Pour rappel, West a travaillé pour les Clippers en tant que consultant au cours des sept dernières années.