Un vétéran veut prouver qu’il peut aider les Warriors à remporter le titre NBA

S’il n’a pour le moment pas signé de contrat garanti avec les Golden State Warriors, Rudy Gay compte bien tout donner lors du training camp de la franchise californienne. Transféré à deux reprises durant l’été puis laissé libre par Oklahoma City, Gay a convaincu les Dubs de lui offrir une chance. L’ailier de 37 ans s’est engagé pour un an avec Golden State.

Il n’en a pas fini avec la NBA. Malgré une intersaison marquée par plusieurs trades, Rudy Gay ne perd pas espoir. À 37 ans, le vétéran est persuadé de pouvoir encore apporter, même dans une équipe qui joue clairement le titre. Quoi qu’il en soit, l’ailier ne veut pas revivre une saison comme la dernière avec les Utah Jazz. « C’était nul » a-t-il déclaré à NBC Sports Bay Arena mercredi.

Des débuts prometteurs

Gay, qui vise sa 18e saison NBA, souhaite simplement revenir sur le terrain et redevenir basketteur. Pourtant, il sait que rien n'est garanti, ni une place dans l'équipe, ni une place dans la rotation : « Je dois prouver que je peux faire partie de la rotation. Et cela ne me dérange pas. Je me suis débarrassé de mon ego il y a longtemps. J’ai 37 ans. J’essaie juste de gagner un titre, donc je suis prêt à faire tout ce dont le coach a besoin » explique ainsi l’ancien joueur des Spurs.



De son côté, l’entraîneur-chef Steve Kerr semble convaincu par la forme actuelle de l’ailier vétéran : « Rudy a été excellent. Il a l’air en forme. Son corps va bien puis c’est un pro. Il est dans la ligue depuis longtemps, il sait donc tout ce qui se passe sur le terrain. Il est évident que c’est un joueur très talentueux. Nous verrons comment cela se passera au cours des prochaines semaines. » admet le sélectionneur de Team USA.

Gay se sent bien à Golden State