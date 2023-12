Un vétéran de la NBA annonce officiellement sa retraite

Florian Barré

Après avoir terminé une saison où il a joué 63 matchs pour le Magic d’Orlando et les Phoenix Suns, Terrence Ross annonce qu’il prend officiellement sa retraite. Le vétéran de 11 ans a connu une carrière très solide en NBA, lui qui a aussi joué pour les Toronto Raptors pendant quatre saisons et demie. À seulement 32 ans, Ross a avoué que les blessures et le manque de sa famille étaient des critères trop contraignant pour poursuivre l’aventure.

Terrence Ross, vétéran de la NBA depuis 11 ans qui a notamment remporté le concours Slam Dunk lors de sa saison rookie, a annoncé sa retraite sur son podcast vendredi. L’ancien swingman du Magic, des Raptors et des Suns a noté à quel point les blessures passées ont fait des ravages sur son corps (dos, genou). Plus important encore, il a expliqué à quel point il aime être à la maison pour sa famille.

« J’ai vidé tout le basket en moi »

La saison passée, le joueur de 32 ans a récolté en moyenne 8,3 points, 2,4 rebonds et 1,5 passes décisives par match tout en tirant à 43,0 % sur le terrain et à 36,8 % à trois points en 63 matchs (il a également participé à six matchs éliminatoires avec les Suns). Finalement, cet été Ross est devenu agent libre et n’a pas trouvé preneur avant le début de la saison NBA 23-24. « Je pense que maintenant, un certain temps a passé. Je pense que j'ai fini, frérot ; je pense que j'ai vidé tout le basket en moi. » a lâché l’arrière/ailier sur son podcast, lui qui a tout de même reçu une offre à l’intersaison pour jouer en Serbie.

Une carrière plus qu’honorable !

Ses moyennes en carrière sont de 11,0 points, 2,8 rebonds et 1,3 passes décisives par match tout en tirant à 41,8 % sur le terrain et à 36,2 % à trois points en 733 matchs de saison régulière. Il a également disputé 47 matchs éliminatoires de la NBA et a aidé les Raptors à atteindre la finale de la Conférence Est au cours de la saison 2016. Un beau palmarès en somme ! Par ailleurs, on peut dire que la meilleure saison de sa carrière a eu lieu en 2019, avec une moyenne de 15,1 points, 3,5 rebonds et 1,7 passes décisives en 81 matchs pour le Magic. Pour terminer, on se souviendra de Ross comme l'un des meilleurs joueurs de banc des 20 dernières années, puisqu'il n'a débuté que dans 187 de ses 733 matchs de saison régulière de la NBA.