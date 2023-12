«Si j’avais été en NBA», Zidane lâche une confidence à Tony Parker

Benjamin Labrousse

Depuis la fin de son aventure sur le banc du Real Madrid en 2021, Zinédine Zidane multiplie les apparitions lors d’événements caritatifs, ou encore lors d’émissions. Dernièrement, la légende française a rencontré l’ancienne gloire du basket français Tony Parker. L’occasion pour le Ballon d’Or 1998 d’évoquer quelques anecdotes concernant la NBA.

Que se passe-t-il lorsque deux des plus grands sportifs de l’histoire du sport français se rencontrent ? La chaîne YouTube Sweek a dévoilé ce vendredi un entretien entre Tony Parker, légende des Spurs de San Antonio et du basket français, et Zinédine Zidane, considéré comme l’un des plus grands footballeurs français de tous les temps.

Zidane : Un coup de pouce du Real Madrid pour son retour ? https://t.co/QJfj0ua8pE pic.twitter.com/hAcUn4R086 — le10sport (@le10sport) December 1, 2023

«Je n’ai pas ressenti la fameuse dépression des sportifs»

À l’occasion du 12ème épisode du « Sweek Show » présenté par Tony Parker, l’ancien meneur de jeu a ainsi reçu le Ballon d’Or 1998. Une rencontre de 50 minutes entre deux géants du sport français, et qui a laissé place à de belles anecdotes entre les deux champions. Zinédine Zidane a notamment pu évoquer certaines différences entre le football et le basket. « Une fois à la retraite je n’ai pas ressenti la fameuse dépression des sportifs parce que je voulais vraiment arrêter. J’étais sûr de moi. Je ne supportais plus les mises au vert avant les matchs », a d'abord confié « Zizou » dans des propos rapportés par ParlonsBasket .

«Si j’avais été en NBA comme toi, j’aurais joué plus longtemps»