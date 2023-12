NBA : Inquiétude chez les Spurs, Wembanyama annonce le verdict

Hugo Chirossel

Alors que les Spurs se sont inclinés face aux Atlanta Hawks dans la nuit de jeudi à vendredi (135-137), Victor Wembanyama a finalement pris part à cette rencontre. La présence du rookie français était incertaine en raison d’un problème à la hanche. Wemby a répondu aux interrogations sur son état physique, assurant que tout allait bien.

Les Spurs ont de nouveau chuté. Opposés aux Atlanta Hawks dans la nuit de jeudi à vendredi, Victor Wembanyama et ses coéquipiers ont concédé leur 13e défaite consécutive, la 15e depuis le début de la saison. Les 21 points, 12 rebonds et 4 contres du Français n’auront pas suffi pour que San Antonio mette fin à son interminable série de défaites. D’autant plus que sa présence pour ce match était incertaine.

« Il se peut qu’il ne joue pas demain»

En effet, Victor Wembanyama a un problème de hanche. S’il a joué contre les Atlanta Hawks, il pourrait en revanche rater la rencontre face aux New Orleans Pelicans dans la nuit de vendredi à samedi. « I l se peut qu’il ne joue pas demain. Nous allons voir comment va sa hanche après ce match (face aux Hawks) », a déclaré Gregg Popovich. Interrogé à ce sujet, Victor Wembanyama s’est voulu rassurant.

«Mon corps en général se sent aussi bien que possible»