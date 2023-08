NBA : Tony Parker entre dans l'histoire, il se lâche

Benjamin Labrousse

Officiellement intronisé au Panthéon du basket mondial dans la nuit de samedi à dimanche, Tony Parker a encore du mal à réaliser son accomplissement de faire partie du fameux Hall Of Fame. Désormais aux côtés de joueurs comme Michael Jordan, Magic Johnson ou encore Larry Bird, le légendaire meneur français s’est livré sur son ressenti.

Après Dirk Nowitzki et Pau Gasol, Tony Parker est devenu dans la nuit de samedi à dimanche, le 3ème joueur européen à être intronisé au Hall Of Fame. Le temple de la renommée du basket accueille ainsi son premier joueur français, qui fait partie de la même promotion 2023 que Pau Gasol, ou encore la légende du Heat de Miami, Dwyane Wade.

NBA : Tony Parker dans l’histoire, il dit tout https://t.co/1Lbp8vz6yK pic.twitter.com/BxEfcZjjCB — le10sport (@le10sport) August 11, 2023

« Être dans cette promotion-là, c'est une fierté »

Dans un long entretien accordé au journal l’Équipe , Tony Parker s’est livré sur son sentiment au lendemain de son entrée au Hall Of Fame. Et le Français n’en revient toujours pas. « La promotion est incroyable. C'est celle qui a le plus de titres, le plus de victoires, le plus de All-Star. C'est ce qui rend ce week-end, ce moment encore plus majestueux. Et c'est vrai que d'être dans cette promotion-là, c'est une fierté, franchement oui » .

« C'est pas mal quand même ce que l'on a fait »