Suite à ses propos sur Rudy Gobert, Draymond Green est pris à partie par une ancienne gloire de la NBA

Florian Barré

Depuis plusieurs années, Draymond Green et Rudy Gobert se cherchent constamment. Les frictions entre les deux hommes ont pris une nouvelle dimension cette saison, lorsque l’intérieur des Golden State Warriors a étranglé le Français en plein match. Plus récemment, Green a évoqué le cas du pivot des Timberwolves, à sa manière, en raison du quatrième titre de défenseur de l’année que celui-ci a remporté. Une sortie qui n’a pas plus à Eddie Johnson.

Ces derniers jours, Draymond Green ne lâche plus Rudy Gobert. Consultant pour TNT et critique basket dans son podcast, le joueur de 34 ans à souvent l’occasion de ne pas mâcher ses mots devant des milliers d’auditeurs. La raison de son acharnement ? Le Tricolore a remporté son quatrième trophée NBA DPOY (défenseur de l’année). « Historiquement le défenseur de l’année, c’est quelqu’un qui met des contres, intercepte des ballons. ‘Oh regardez, il contre 3 tirs par match, c’est le défenseur de l’année en raison de ça.’ Je ne suis pas d’accord avec ça. » a-t-il balancé dans The Big Podcast.

Un comportement inapproprié ?

En pleine interview avec Luka Doncic, Green a également répondu à des fans criants « Draymond est nul ! » par un « Rudy est nul, pas moi. Qu’est-ce que j’ai fait ? ». C’est pour ce genre de propos qu’Eddie Johnson a pris la parole pour défendre Gobert. L’ancien ailier de la NBA, qui a passé 17 saisons dans la ligue, notamment aux Kings de Kansas City dans les années 1980 et aux Phoenix Suns au début de la décennie suivante, a déclaré sur X que le comportement du joueur des Warriors était inapproprié.

Johnson remet en cause le rôle d’analyste de Green