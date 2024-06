Finales NBA : Kyrie Irving est prêt à faire face aux fans hostiles

Florian Barré

Ce lundi, les Boston Celtics peuvent terminer le travail à la maison. C’est au TD Garden, devant leurs fans, que les hommes de Joe Mazzulla comptent bien décrocher une 18e bannière, faisant de la franchise du Massachusetts la franchise la plus titrée de la NBA. Et pour empêcher cela, Kyrie Irving devra à la fois se battre contre Jayson Tatum, Jaylen Brown et consorts mais aussi contre un public hostile. Une double mission pas évidente.

Si un joueur sait à quel point les Celtics de Boston veulent éliminer les Mavericks lors du cinquième match des Finales de la NBA ce lundi soir, c'est bien Kyrie Irving. Le meneur de Dallas a passé deux saisons avec Boston, mais est un « méchant » aux yeux des fans des C’s depuis son départ pour signer avec les Brooklyn Nets à l'été 2019. Les chants attaquant Uncle Drew ont fréquemment résonné au TD Garden lors des matchs 1 et 2 de ces finales – matchs au cours desquels Irving a beaucoup souffert – avant que Boston prenne la route pour le Texas et revienne dans le Massachusetts avec une avance de 3-1 dans la série.

« Si vous ne le faites pas, vous serez mis à l’écart »

Et alors que les Celtics frappent à la porte du 18e titre de l'histoire de la franchise, Irving a apparemment trouvé la paix avec sa place dans l'histoire de Boston, ce alors qu'il se prépare à retourner dans un environnement hostile. « Maintenant, étant plus âgé avec le recul, j'aurais certainement pris le temps de connaître les gens de la communauté et de parler à certains des champions qui m'ont précédé », a déclaré Irving aux journalistes dimanche. « Ils ont un pedigree de championnat ici... Ils s'attendent à ce que vous adhériez sans problème à la fierté des Celtics, à tout ce qui concerne les Celtics. Et si vous ne le faites pas, vous serez mis à l'écart. Je fais partie de ceux qui sont à l'écart. Cela me convient parfaitement, tu vois ce que je veux dire. Je l'ai fait moi-même. »

