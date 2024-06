Mbappé : RN, élections… Un conflit éclate avec la FFF ?

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Marcus Thuram, Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé... Ces derniers jours, plusieurs joueurs de l'équipe de France ont pris la parole pour dénoncer la montée de l'extrême-droite, alors même que la Fédération française de football avait appelé à la neutralité. Mais le communiqué publié ce samedi soir aurait été très mal accueilli en interne.

Les joueurs de l'équipe de France ont en tête l'Euro, mais pas que. La situation politique dans le pays inquiète certains. Ces derniers jours, Marcus Thuram ou encore Kylian Mbappé ont pris la parole pour inciter les jeunes à aller voter contre les extrêmes. « J'ai envie de m'adresser au peuple français. On est une génération qui peut faire la différence. Les extrêmes sont au portes du pouvoir, on a l'opportunité de choisir le futur de notre pays. J'appelle tous les jeunes à aller voter, de prendre conscience de l'importance de la situation. J'espère que ma voix va porter un maximum » a confié le capitaine des Bleus ce dimanche.

La FFF rappelle sa neutralité

Pourtant, quelques heures plus tôt, la FFF avait publié un communiqué pour annoncer qu'elle ne prendrait pas position. « Très attachée à la liberté d’expression et à la citoyenneté, la Fédération Française de Football s'associe au nécessaire appel à aller voter, exigence démocratique. Elle souhaite également que soit comprise et respectée par tous sa neutralité en tant qu'institution, ainsi que celle de la sélection nationale dont elle a la responsabilité. Il convient à ce titre d’éviter toute forme de pression et utilisation politique de l’Équipe de France. » peut-on lire.

« Le communiqué de la Fédération n'a pas du tout été apprécié »