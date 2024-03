NBA : Wembanyama prépare du lourd avec les Spurs

Hugo Chirossel

Alors que l’on se rapproche tout doucement de la fin de la saison régulière, Victor Wembanyama et les Spurs pensent déjà à la prochaine. Dernier de la conférence Ouest, San Antonio a depuis longtemps renoncé à ses espoirs de disputer les playoffs. La franchise texane se tourne vers son recrutement cet été, avec l’aide de Wemby.

Dans la nuit de samedi à dimanche, les Spurs ont disputé leur 71e match de la saison face aux Phoenix Suns. Il n’en reste donc plus que 11 avant la fin de la saison régulière, qui marquera la fin de la première année de Victor Wembanyama en NBA. Ce dernier peut donc déjà commencer à se projeter sur les Jeux olympiques de Paris 2024 avec l’équipe de France, mais également sur sa deuxième saison à San Antonio.

« Savoir où nous voulons aller et comment nous voulons nous développer »

Et les discussions en ce sens vont déjà bon train en interne chez les Spurs. « Il y a beaucoup de discussion avec les entraîneurs et le front office, pour savoir où nous sommes à l’aise les uns avec les autres dans le jeu et où nous ne sommes pas à l’aise, pour savoir quel type d’éléments nous pourrions ajouter », a expliqué Victor Wembanyama, dans des propos relayés par Basket USA .

« Je suis prêt à m’impliquer, à collaborer et à aider par tous les moyens possibles »