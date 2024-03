« Un jeu dangereux », un entraîneur de la NBA a été menacé par des parieurs

Florian Barré

Les paris sportifs ont été un sujet brûlant ces derniers jours en NBA avec les allégations portées par Tyrese Haliburton. Désormais, c’est l'entraîneur des Cleveland Cavaliers, JB Bickerstaff, qui a rejoint le débat. Lors de la disponibilité médiatique d'avant-match mercredi soir, alors que les Cavs s'apprêtaient à affronter le Heat, Bickerstaff a parlé de sa propre expérience avec les paris sportifs et de la façon dont il pense que cela est allé trop loin.

Mercredi soir, Tyrese Haliburton s’exprimait au sujet des paris sportifs, se sentant parfois comme un simple « accessoire » destiné à faire le bonheur des joueurs compulsifs. « Tout le monde ne se soucie pas de savoir ce que nous ressentons. Pour la moitié du monde, je les aide simplement à gagner de l'argent sur DraftKings ou autre. Je suis un accessoire. C'est en cela que consistent principalement mes réseaux sociaux. » a avoué le meneur des Pacers, qui a vu un psychologue du sport pour cette raison. Dès lors, la parole s’est un peu libérée sur le sujet et JB Bickerstaff a rejoint la plainte d’Haliburton, apportant sa propre expérience.

« Ils ont obtenu mon numéro… »

« Il ne fait aucun doute que nous avons dépassé les limites », a commencé l’entraîneur des Cavaliers de Cleveland. « Le nombre de fois où je me tiens là-haut et où nous pouvons avoir une avance de 10 points et l'écart est de 11 et les gens me crient de laisser les gars ici pour que nous puissions couvrir l'écart, c'est ridicule. Mais encore une fois, je comprendre l'aspect commercial, la nature de l'activité, mais c'est quelque chose qui, à mon avis, est allé trop loin. J'ai personnellement eu mes propres cas avec certains joueurs sportifs, où ils ont obtenu mon numéro de téléphone et m'ont envoyé des messages fous sur l'endroit où je vis, et mes enfants et tout ça. »

