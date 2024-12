NBA : Wembanyama annonce la couleur à un phénomène !

Pierrick Levallet

Alors qu’il vient de prendre part seulement à sa deuxième saison en NBA, Victor Wembanyama a déjà convaincu son monde au sein de la ligue américaine. Le Français est dote d’un potentiel hors-norme et ne cesse d’impressionner avec les San Antonio Spurs. Le joueur de 20 ans attise notamment l’intérêt de certaines pépites pour la franchise texane. Un certain AJ Dybantsa a notamment fait un appel du pied aux San Antonio Spurs récemment.

AJ Dybantsa lance un appel du pied aux Spurs

« Quel système est taillé pour moi ? Dans la NBA ? Celui des Spurs et celui du Magic. Vous avez vu des vidéos de mon jeu, pas vrai ? À votre avis, Wemby et moi, on donnerait quoi côte à côte ? » a notamment lancé le joueur de 17 ans, qui évolue au sein de l’équipe de la Utah Prep Academy. Victor Wembanyama n’a alors pas manqué de lâcher un avertissement à AJ Dybantsa avant son arrivée probable en NBA.

«Il n’y a rien de sûr dans cette ligue»

« Je n’avais pas vu que la recrue n°1 du circuit High School voulait venir jouer ici. Je ne suis pas forcément habitué à ce que des joueurs affirment ça. Déjà parce qu’il y a des règles strictes en NBA, mais aussi parce qu’avec la majorité des joueurs, nous sommes des adversaires. Il n’y a rien de sûr dans cette ligue quant au futur des gars, donc ils ne font pas ça » a ainsi confié le joueur des San Antonio Spurs dans des propos rapportés par Parlons Basket. Le message est passé.