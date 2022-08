NBA

Warriors, Lakers, Celtics… Les favoris pour le titre de champion

Publié le 3 août 2022 à 12h35 par Jules Kutos-Bertin

Deux mois après le sacre des Golden State Warriors, les franchises NBA préparent la saison qui arrive. Dès l’été, plusieurs équipes se détachent et affirment leurs ambitions d’être championne NBA. Les Warriors, les Celtics, les Lakers ou encore le Heat sont candidats, tout comme les Clippers, les Sixers ou encore les Bucks. Le 10 Sport vous dresse sa liste de favoris.

Qui succèdera aux Golden State Warriors ? Loin d’être favoris cette saison, les hommes de Steve Kerr ont surpris tout le monde et ont fait parler leur expérience pour s’adjuger un quatrième titre de champion NBA en huit saisons seulement. Un exploit considérable auquel personne ne s’attendait. Depuis le départ de Kevin Durant, beaucoup d’observateurs pensaient que les Warriors en avaient fini avec leur célèbre dynastie. L’an prochain, ils seront très attendus, et ce ne sont pas les seuls favoris.

La dynastie Warriors peut continuer

Logiquement, les Warriors sont candidats à leur propre succession. Si Jordan Poole et Andrew Wiggins débarquaient sans expérience cette saison, ils seront encore plus rodés l’an prochain. De quoi effrayer quelques franchises… A côté d’eux, Stephen Curry, Klay Thompson et Draymond Green ne devraient pas baisser de régime. Sauf blessure qui pourrait modifier totalement la saison des Warriors, Golden State a tout pour conserver sa couronne.

Enfin la bonne pour Boston ?

Un titre que les Celtics espèrent rafler cette saison. Battu en finales par les Warriors cette année, Boston a engrangé de l’expérience. Il faut dire que l’effectif bostonien débarquait dans ces Finales avec aucun match alors que presque tous les joueurs des Warriors connaissaient ce stade de la compétition. Autre paramètre qui pourrait considérablement changer la donne, les Celtics sont en pourparlers pour signer Kevin Durant. Avec un KD dans son équipe, Boston serait le favori numéro un au titre de champion NBA.

Chris Paul veut sa bague

Cette année est-elle celle des Suns ? Battu il y a deux saisons par les Milwaukee Bucks, Phoenix espère bien retourner en Finales NBA l’année prochaine. Même si Chris Paul est sur sa fin de carrière, il affiche encore un niveau impressionnant. Et avec l’évolution de Devin Booker, les Suns ont tout pour renouer avec le succès. Cette saison, leur défaite contre les Mavericks a surpris tout le monde. L’an prochain, ils auront sûrement appris de ce revers. Suffisant pour prétendre au titre ? Affaire à suivre…

Le Heat attend un titre

Miami aussi espère redevenir champion NBA. Le dernier titre de la franchise californienne date de l’époque LeBron James, soit une éternité. Ces dernières saisons, Jimmy Butler a apporté une plus-value immense au Heat. Battus au game 7 contre les Celtics en finales de conférence, les Floridiens espèrent faire mieux l’an prochain. Meilleure franchise en saison régulière à l’Est, Miami a toutes les cartes en main.

Les Lakers toujours en course ?

Les Los Angeles Lakers, eux, partent de plus loin. Cette saison, la franchise californienne ne s’est même pas qualifié pour le play-in, une déception immense pour les coéquipiers de LeBron James. Mais cet été, beaucoup de choses ont changé, à commencer par Darvin Ham qui a remplacé Frank Vogel sur le banc. Si certains cas dont celui de Russell Westbrook restent à gérer, les Lakers tendent dans le bon sens.

Kawhi Leonard pour faire espérer les Clippers

L’autre franchise de Los Angeles aussi a toutes les cartes pour rebondir. L’an dernier, les Clippers ont dû faire sans Kawhi Leonard, le franchise player. Blessé pendant une saison pleine, le champion NBA 2019 avec les Raptors devrait faire son grand retour sur les parquets, un soutien non négligeable pour les Clippers, surtout que Nicolas Batum a également prolongé son bail. Il faudra confirmer en playoffs.

Kawhi Leonard à la salle 👀💪🏽pic.twitter.com/aRa8N3NFtO — Back2Back (@B2BFR) August 3, 2022

Mais aussi…

Derrière toutes ces franchises, d’autres sont bien évidemment candidates au titre. Les Milwaukee Bucks auront leur mot à dire, les Sixers également avec le duo entre James Harden et Joël Embiid, tout comme les Timberwolves qui viennent de recruter Rudy Gobert ou encore les Mavericks et un Luka Doncic qui sera beaucoup mieux entouré. Encore une fois, cette saison de NBA s’annonce passionnante.