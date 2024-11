NBA : Victor Wembanyama le rend «dingue» !

Pierrick Levallet

Victor Wembanyama a battu son propre record de carrière dans la nuit de ce mercredi à ce jeudi. En feu contre les Washington Wizards, le Français a inscrit 50 points, son meilleur total en NBA. Le joueur de 20 ans s’est notamment montré très à l’aise sur la ligne des 3 points. Mais cela ne plaît visiblement pas à un certain Austin Rivers.

Victor Wembanyama a pris feu dans la nuit de ce mercredi à ce jeudi. Étincelant contre les Washington Wizards, le Français a réalisé son meilleur total en NBA en inscrivant 50 points et en aidant les San Antonio Spurs à remporter la victoire (139-130). Le joueur de 20 ans s’est notamment montré particulièrement à l’aise sur la ligne des 3 points (8/16). Mais cela ne plaît pas à Austin Rivers.

NBA : «Ce n’est pas juste», Wembanyama chasse déjà LeBron James ? https://t.co/rSDRWx3ys1 pic.twitter.com/DfTyPIxT1p — le10sport (@le10sport) November 13, 2024

«Il devrait vivre sous le panier !»

« Ça ne me dérange pas qu’il shoote à 3 points. Ce qui me dérange, c’est que ça devienne son identité. Sans parler de tous les tirs qu’il prend, il rôde trop autour de la ligne à 3 points. Je ne sais pas quels sont ses pourcentages ni combien de tirs à 3 points il prend par match. Tout ce que je sais, c’est qu’il passe trop de temps au périmètre, bordel. Je n’aime pas ça. Ça me rend dingue. Il devrait vivre sous le panier ! Rester là-dessous et se contenter de tip-ins. Il devrait mettre 7 putbacks par match. Pas de dunks, des putbacks après rebond. Fais des pick-and-rolls, sers tes extérieurs, prends des rebonds, remonte le ballon, fais des euro-step et personne ne pourra te contrer, Vic. Personne n’a de réponse face à toi. En plus, t’es tellement léger et maigre que chaque contact sur toi ressemble à une faute » a d’abord pesté l’ancien des Los Angeles Clippers, aujourd’hui agent libre, dans des propos rapportés par Parlons Basket.

«C’est un spécimen qu’on n’a jamais vu en NBA»

« Éloignez-le de la ligne à 3 points. Je ne dis pas qu’il n’est pas capable de briller dans cette zone ou d’y prendre 2 à 3 tirs par match. C’est un spécimen qu’on n’a jamais vu en NBA, un freak. Tout ça, je le sais. Je suis pour l’évolution du jeu. Je suis pour que Victor fasse des step-backs à 3 points, mais pas sept par match. Un ou deux, c’est suffisant, mec. Et commence tes matches en jouant à l’intérieur. Domine à l’intérieur, encore et encore, à tel point que tu auras droit à un tir à 3 points ouvert n’importe quand étant donné que la défense aura peur de toi à l’intérieur. Comme ça, tu auras le choix de prendre les tirs que tu veux » a ensuite ajouté Austin Rivers. Reste à voir si Victor Wembanyama suivra ces conseils avisés ou non.