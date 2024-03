NBA : Victor Wembanyama impressionne toujours autant les coaches adverses

Benjamin Moubèche - Journaliste, correspondant à San Antonio (USA) Éperdument passionné de basket, parti vivre à San Antonio pour suivre les Spurs de Victor Wembanyama après un diplôme à l'IEJ, le regard constamment fixé sur la NBA, tant sur le terrain que sur les statistiques et les contrats.

Victor Wembanyama impressionne toujours autant ses adversaires, même après 65 matches en NBA. Ce vendredi, avant le match entre les San Antonio Spurs et les New York Knicks, l’entraîneur Tom Thibodeau a complimenté le Français. « Son niveau technique est exceptionnel », a-t-il noté.

Coach spécialiste de la défense, Tom Thibodeau rêverait probablement d’avoir un joueur comme Victor Wembanyama dans son équipe. Ce vendredi, avant la victoire des Spurs contre les Knicks en prolongation (130-126), l’entraîneur de New York a fait l’éloge du rookie français.

« Cela ne s’apprend pas »

« [Victor Wembanyama] progresse de manière continue. Son niveau technique est exceptionnel, et il s’améliore constamment » , a noté Thibodeau, avant la rencontre. « Il faut savoir où il se trouve à tout moment, compte tenu de son envergure, son timing et sa capacité à couvrir une grande partie du terrain rapidement. »

« Avec le temps, il va devenir de plus en plus fort. Vous voyez les actions qu’il fait, cela ne s’apprend pas » , a continué l’ancien assistant des Spurs. « C’est de l’instinct. Il possède une superbe palette technique. »

« Une très bonne jeune équipe »

« Quand on associe [les qualités de Victor Wembanyama] à celles de Jeremy Sochan et à ce qu’il fait, et je pense que Tre Jones est l’un des joueurs les plus sous-estimés de la ligue, on obtient une très bonne jeune équipe » , a assuré le coach des Knicks. « Ils sont inflexibles sur leur manière de jouer : ils partagent le ballon, jouent dur, jouent ensemble et sont coordonnés défensivement. »

« Il va devenir l’un des plus grands joueurs de l’histoire »