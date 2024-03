NBA : Victor Wembanyama, ses coéquipiers n’ont jamais vu cela

Benjamin Moubèche - Journaliste, correspondant à San Antonio (USA) Éperdument passionné de basket, parti vivre à San Antonio pour suivre les Spurs de Victor Wembanyama après un diplôme à l'IEJ, le regard constamment fixé sur la NBA, tant sur le terrain que sur les statistiques et les contrats.

Victor Wembanyama, qui a réalisé cinq contres face à Utah Jazz mercredi, a une fois de plus prouvé qu’il est l’un des meilleurs défenseurs de la NBA. Devin Vassell, son coéquipier chez les San Antonio Spurs, n’a jamais vu un joueur avec un tel impact en défense.

Depuis son arrivée en NBA, Victor Wembanyama s’est établi comme le pilier de la défense des San Antonio Spurs et l’un des meilleurs défenseurs de la ligue. Avec cinq contres ce mercredi contre le Utah Jazz, il en a encore fait la démonstration, ce qui lui a valu les compliments de son coéquipier Devin Vassell.

Devin Vassell : « C’est ce que nous attendons de lui soir après soir »

« Si j’ai déjà vu quelqu’un changer la géométrie du terrain en défense comme il le fait ? Non, pas du tout » , a jugé Devin Vassell, meilleur marqueur des Spurs lors de la victoire face au Jazz (118-111). « Parfois, je lui dis : “Vic, pourquoi tu ne contres pas ce tir ?” Et il a déjà 5 ou 6 contres. C’est incroyable ce que nous lui demandons et ce que nous attendons de lui, mais il se met à ce niveau et c’est ce que nous attendons de lui soir après soir. »

« Il a essayé de lui dunker dessus, et nous savions que cela n’allait pas arriver »

Victor Wembanyama a réalisé sa 21e performance avec au moins cinq contres ce mercredi, le record pour un joueur cette saison. Pour couronner le tout, la dernière possession d’Utah s’est terminée par un autre tir bloqué. Bien que le contre ait été attribué à Jeremy Sochan, qui était également en défense sur l’action, il semble que le véritable auteur soit le Français.

« C’était un gros contre à la fin. [Taylor Hendricks] a essayé de lui dunker dessus, et nous savions que cela n’allait pas arriver. Nous devions sceller la victoire et nous en avions besoin » , a témoigné Vassell. Pour sa part, Wembanyama a déclaré que l’intérieur adverse avait fait « un mauvais choix » — avec le sourire.

« Nous commençons doucement à mettre les choses en place »