La franchise à surveiller avant les playoffs d’après cette légende de la NBA

Florian Barré

Grâce à leur victoire écrasante 132-96 la nuit dernière face aux Sacramento Kings, les Dallas Mavericks sont entrés dans le top 6 de la Conférence Ouest aux dépens de leurs adversaires du soir. Les Texans affichent désormais un bilan de 43-29 et sont en bonne voie pour se qualifier directement pour les playoffs de la NBA. C’est en tout cas ce que semble suggérer Magic Johnson, inquiet pour le reste de la ligue.

La victoire de la nuit dernière était la cinquième consécutive pour les Dallas Mavericks. Un moment idéal pour prendre confiance puisque la fin de saison approche et que la course aux playoffs s’intensifie. À l’heure actuelle, à l’Ouest, six équipes se tiennent dans un mouchoir de poche entre la 4e et la 9e place. Les Los Angeles Clippers ont un bilan de 44-27 et mènent la danse devant les Pelicans de la Nouvelle-Orléans (44-28), Dallas (43-29), Sacramento (42-30), les Phoenix Suns (42-30) et les Los Angeles Lakers (40-32).

Magic Johnson prévient la NBA

Mais dans la dynamique actuelle, ce sont bien les Mavericks qui semblent les plus enclins à se qualifier pour la postseason. Avec neuf victoires sur les dix derniers matchs, Dallas fait peur à ses prétendants. D’ailleurs, la légende Magic Johnson a averti toute la ligue le 18 mars dernier sur son compte X : « Je tiens à avertir la Conférence Ouest : les Dallas Mavericks, entraînés par le Hall of Famer Jason Kidd, sont une équipe différente avec les nouveaux ajouts de Washington, Lively et Gafford. Attention à eux en playoffs ! »

