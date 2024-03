NBA : Victor Wembanyama rassure après son retour de blessure

Benjamin Moubèche - Journaliste, correspondant à San Antonio (USA) Éperdument passionné de basket, parti vivre à San Antonio pour suivre les Spurs de Victor Wembanyama après un diplôme à l'IEJ, le regard constamment fixé sur la NBA, tant sur le terrain que sur les statistiques et les contrats.

Victor Wembanyama, absent lundi lors du match contre les Phoenix Suns et initialement incertain pour le match contre l’Utah Jazz, a retrouvé les parquets ce mercredi. Malgré un manque de rythme, le Français semblait être en excellente lors de la victoire des San Antonio Spurs à Salt Lake City (118-111).

La cheville de Victor Wembanyama ne l’a finalement tenu éloigné des parquets que pour un match, lundi, contre les Phoenix Suns. Le rookie des San Antonio Spurs a fait son retour face au Utah Jazz, ce mercredi, en inscrivant 19 points dans la victoire (118-111).

Victor Wembanyama, décisif dès son retour

Comme annoncé par son entraîneur Gregg Popovich, l’entorse à la cheville gauche de Victor Wembanyama ne l’a pas gêné longtemps. Les inquiétudes concernant la santé du Français ont été dissipées par ses 30 minutes de jeu dans la victoire des Spurs sur le Jazz, alors qu’il a été limité par ses quatre fautes.

L’intérieur de 2,24 m semblait en pleine forme physique ce mercredi. Il a accumulé 19 points (7/15 aux tirs), 8 rebonds, 6 passes et 5 contres lors du match. Il a joué un rôle décisif en défense, où il s’est donné autant qu’à son habitude, et a multiplié les courses vers le panier. San Antonio a sans doute voulu jouer la carte de la sécurité, lundi, en le préservant face aux Suns.

« C’est toujours un défi après un match de repos »

Malgré tout, Victor Wembanyama a eu du mal à retrouver son rythme après avoir manqué un match. Lors du premier quart-temps, il n’a réussi à inscrire que deux points à 1/4 aux tirs. Il a perdu six ballons pendant le match et a commis quatre fautes, ce qui n’est pas habituel pour lui, mais c’est une conséquence logique de cette pause de quelques jours.