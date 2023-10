NBA : Un revirement inattendu chez les Milwaukee Bucks

Benjamin Moubèche - Journaliste, correspondant à San Antonio (USA) Éperdument passionné de basket, parti vivre à San Antonio pour suivre les Spurs de Victor Wembanyama après un diplôme à l'IEJ, le regard constamment fixé sur la NBA, tant sur le terrain que sur les statistiques et les contrats.

Un revirement soudain a surpris les Milwaukee Bucks, à une semaine du début de la saison NBA. Terry Stotts, assistant du nouveau coach Adrian Griffin, a décidé de quitter son poste dans la franchise. Cette décision, dont les causes restent troubles, pourrait affecter l’équipe de Giannis Antetokounmpo et Damian Lillard.

À une semaine du début de la saison NBA, Terry Stotts a quitté Milwaukee Bucks, qu’il avait récemment rejoint en tant qu’assistant coach. Adrian Griffin, le nouvel entraîneur de l’équipe, a confirmé la nouvelle ce jeudi. « Cela nous a tous pris de court, bien sûr, mais nous le soutenons » , a déclaré Griffin devant les médias. « Il a pris une décision, une décision personnelle, et nous devons simplement la respecter. »

Une perte importante

Stotts, qui possède une vaste expérience en tant qu’entraîneur en NBA, était destiné à jouer un rôle essentiel au sein du staff des Bucks. En tant qu’entraîneur des Portland Trail Blazers de 2012 à 2021, son expérience aurait dû constituer un atout majeur pour Adrian Griffin, qui entame sa première saison à la tête d’une équipe. Ses neuf années de collaboration avec Damian Lillard, récemment transféré à Milwaukee, auraient également pu s’avérer précieuses. Son départ est donc aussi surprenant qu’il pourrait être préjudiciable pour la franchise du Wisconsin, qui disputera son premier match le jeudi 26 octobre contre les Philadelphia 76ers.

NBA : L’épouse de Lillard fait des allégations étonnantes contre la star des Bucks au milieu d’une procédure de divorce https://t.co/DjP5683cUJ pic.twitter.com/KCUfzPxAKf — le10sport (@le10sport) October 16, 2023

« C’est sorti de nulle part »

« Tout le monde était un peu surpris » , a avoué Damian Lillard, à l’ Associated Press . « C’est un peu sorti de nulle part. J’ai assez d’expérience dans cette ligue pour savoir que ce genre de choses arrive. Tout continue, donc il faut essayer de digérer des événements comme celui-ci et d’autres qui pourraient survenir et continuer à avancer. […] Je pense que maintenant que je suis installé, le voir partir est regrettable. C’est triste de le voir partir. Mais comme je l’ai dit, tout continue d’avancer. »

Une altercation entre Terry Stotts et Adrian Griffin ?