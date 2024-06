NBA : Un joueur clé de retour juste avant les finales ?

Benjamin Moubèche - Journaliste, correspondant à San Antonio (USA) Éperdument passionné de basket, parti vivre à San Antonio pour suivre les Spurs de Victor Wembanyama après un diplôme à l'IEJ, le regard constamment fixé sur la NBA, tant sur le terrain que sur les statistiques et les contrats.

Kristaps Porzingis, arrivé à Boston dans un transfert l’été dernier, a été l’un des éléments clés du succès des Celtics cette saison. Blessé au mollet depuis cinq semaines, l’intérieur letton est prêt à faire son retour sur le terrain face aux Dallas Mavericks de Luka Doncic, son ancienne équipe. Il a un rôle important à jouer dans la série.

Alors que les Finales NBA sont sur le point de commencer, avec un premier match prévu dans la nuit du jeudi 6 au vendredi 7 juin, Kristaps Porzingis se prépare à faire son retour pour les Boston Celtics. Il pourrait être l’une des clés face aux Dallas Mavericks, son ancienne équipe.

Kristaps Porzingis présent pour le premier match ?

Devant la presse mardi, Kristaps Porzingis a indiqué qu’il devrait être prêt à disputer le premier match des Finales NBA . « C’est le plan pour l’instant » , a-t-il affirmé . « Il reste encore quelques jours et je pense que cela peut faire une différence. » Interrogé sur son état de santé, le Letton s’est montré plus hésitant. "Bonne question" » , a-t-il répondu à un journaliste qui lui demandait s’il était à 100 % de ses capacités. « Je ne sais pas. J’ai fait tout ce qui était nécessaire pour me être en forme. Nous verrons. »

NBA : Un ancien joueur pour coacher les Lakers ? Ça avance ! https://t.co/hkxvlhlMUl pic.twitter.com/llxa5kbYc5 — le10sport (@le10sport) June 5, 2024

De retour après cinq semaines de blessure

Arrivé des Washington Wizards pendant l’intersaison 2023, Porzingis a considérablement renforcé Boston. Avec des moyennes de 20,1 points (51,6 % aux tirs) et 7,2 rebonds, son tir à trois points létal et son excellente défense autour du panier, il a transformé l’attaque et la défense de son équipe. Malgré son absence depuis sa blessure il y a cinq semaines lors du premier tour des playoffs face à Miami Heat, Kristaps Porzingis est resté impliqué dans les entraînements et n’a jamais lâché l’équipe d’une semelle. Son retour avec l’équipe est une excellente pour Joe Mazzulla, lui offrant de nombreuses options supplémentaires pour contrer Dallas.

Face à son ancienne équipe et son ancien coéquipier

Bien que Jayson Tatum et Jaylen Brown soient les stars des Celtics, une grande partie de l’attention sera accordée à Porzingis pendant cette série. En effet, il a passé près de trois saisons aux Mavericks aux côtés de Luka Doncic — et leur séparation ne s’est pas déroulée dans les meilleures conditions. Cependant, il reste concentré sur l’objectif principal : remporter un titre avec son équipe.