NBA : Tony Parker annonce du très lourd pour Wembanyama

Hugo Chirossel

Alors qu’il va faire son arrivée en NBA la saison prochaine, Victor Wembanyama sera très bientôt fixé sur l’identité de sa future équipe. Les Spurs ayant hérité du choix numéro 1 lors de la loterie, le phénomène français devrait, sauf retournement de situation, s’installer à San Antonio, quelques années après un certain Tony Parker. Ce dernier estime d’ailleurs qu’il a le potentiel pour changer l’histoire du basket.

Il ne reste plus que quelques jours avant que l’on connaisse officiellement la prochaine équipe de Victor Wembanyama. S’il ne fait aucun doute que les Spurs, qui ont hérité du premier choix, sélectionneront l’international français, il faudra attendre le 22 juin prochain lors de la Draft 2023 pour en avoir le cœur net. En attendant, Victor Wembanyama est toujours en lice pour remporter le titre de champion de France avec les Mets 92. Pour cela, il devra se défaire de Monaco en finale.

« Un joueur qui peut avoir une carrière à la Tim Duncan »

22 ans après, Victor Wembanyama est bien parti pour suivre les traces de Tony Parker, drafté en 2001 par les Spurs. En marge de l’inauguration du Musée National du Sport ce vendredi à Nice, l’ancien meneur de San Antonio a été interrogé sur le phénomène français. Tony Parker a été dithyrambique envers Victor Wembanyama et s’est réjoui et sa très probable arrivée dans le Texas.

« J’ai hâte de voir tout ça »