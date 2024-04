NBA : Les 76ers démarrent très mal les playoffs, Embiid s’emporte

Florian Barré

Après avoir chuté 111-104 lors du match 1, les Philadelphia Sixers pensaient voler une victoire importante au Madison Square Garden ce lundi. Malheureusement pour eux, les New York Knicks l’ont volé en retour. Avant de retourner en Pennsylvanie, les joueurs de Nick Nurse accusent donc un retour de deux matchs sur leurs concurrents dans l’optique d’atteindre les demi-finales de conférence. Ainsi, Joël Embiid s’est longuement exprimé sur la situation.

Ce lundi, les 76ers de Philadelphie sont revenus d'un déficit de huit points au quatrième quart-temps pour prendre une avance de cinq points, 101-96, dans l’ultime minute du match. Mais le chaos a éclaté dans les dernières secondes laissant entrevoir un revirement de situation incroyable et polémique où les Knicks se sont imposés 104-101. Une victoire qui vient gâcher la grande soirée de Tyrese Maxey (35 points) et Joël Embiid (34 points). Ainsi, Jalen Brunson et consorts possèdent désormais une avance de 2-0 dans la série.

Les Sixers portent réclamation !

Par ailleurs, les 76ers ont mal vécu la fin de match mouvementée. Un porte-parole de l'équipe a déclaré aux journalistes après la rencontre que la franchise avait l'intention de déposer un grief auprès de la NBA concernant l'arbitrage des deux premiers matchs de la série. L'entraîneur-chef des 76ers, Nick Nurse, a quant à lui accusé les officiels d'avoir ignoré un temps mort pendant la bagarre de fin de match : « J'ai appelé un temps mort. L'arbitre m'a regardé droit dans les yeux, m'a ignoré. Il est entré dans Tyrese. J'ai encore demandé un temps mort. Puis la mêlée a commencé. Je suppose que je dois courir sur le sol ou faire quelque chose pour attirer son attention. J'avais besoin d'un temps mort pour avancer. Cela aurait été bien. Je n'ai pas pu l'obtenir. » a-t-il lâché, désemparé.

Embiid en veut beaucoup aux arbitres