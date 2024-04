NBA : LeBron James très remonté contre l’arbitrage après la nouvelle défaite des Lakers

Florian Barré

Ce lundi soir, les Los Angeles Lakers avaient pour espoir de recoller à un match partout face aux Denver Nuggets, avant de rentrer en Californie. Que nenni ! Les Purple and Gold ont enchaîné une dixième défaite consécutive face à la franchise du Colorado. Mais cette fois, il s’en est fallu de peu puisque les hommes de Michael Malone se sont imposés par deux petits points d’écart. La faute à l’arbitrage maison selon LeBron James.

Et si les Los Angeles Lakers se faisaient de nouveau swiper par les Denver Nuggets ? Au printemps dernier, lors des finales de la conférence ouest, LeBron James et consorts avaient subi un terrible 4-0 avant de voir leur bourreau remporter le championnat face au Miami Heat. Cette année, après deux matchs joués du premier tour des playoffs, Denver mène 2-0. Rien ne semble pouvoir les arrêter, pas même le King . Et ce, surtout si les arbitres s’en mêlent. C’est du moins ce qu’a semblé pointer du doigt le quadruple MVP après la défaite des siens ce lundi.

« C’est quoi cette merde ? »

Le match de la nuit dernière comporte en effet son lot de controverses. LeBron James a notamment mis en exergue une action de la fin du troisième quart-temps, où Michael Porter Jr. a frappé le visage de D’Angelo Russell pendant son flotteur. MPJ a été appelé pour une faute, qui a été rétractée une fois que les Nuggets ont contesté l'appel. Une décision qui a rendu fou James : « Je ne comprends pas ce qui se passe au replay center pour être honnête. Je l’avais déjà dit cette saison. D-Lo s’est clairement pris un coup au visage sur un drive. Putain, pourquoi est-ce qu’on a un replay center si ça doit se passer ainsi ?! Ça n’a aucune logique. Ça n’a pas de sens pour moi. Ça m’agace. Je suis désolé de ne pas répondre à votre question, mais c’est quoi cette merde ? Qu’est-ce qu’on fait ? C’est vraiment stupide. »

Un arbitrage différent entre la saison régulière et la postseason ?