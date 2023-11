NBA : La folle remontada des Bucks d’Antetokounmpo

Florian Barré

La seule raison pour laquelle la rencontre entre les Milwaukee Bucks et les Portland Trail Blazers devait marquer les observateurs était en lien avec Damian Lillard, tradé d’une franchise à l’autre durant l’été. Finalement, pour son premier match contre son ancienne équipe, le meneur a participé à une remontée surprenante des Bucks, qui se sont finalement imposés 108-102.

Les Milwaukee Bucks ont surmonté un déficit de 26 points au troisième quart temps pour vaincre les Portland Trail Blazers 108-102 ce dimanche soir, soit le plus grand retour de la NBA jusqu'à présent cette saison. Menés par 81-55 avec 9:08 à jouer au troisième quart, les Bucks ont terminé le match sur une séquence de 58-21, devançant les Blazers de 32 points pour le reste du match. Le duo vedette de Milwaukee composé de Damian Lillard (31 points) et Giannis Antetokounmpo (33 points) a dominé à lui seul 32-21 les Trail Blazers au cours de cette période.

NBA : Victor Wembanyama couvert d’éloges après sa performance historique https://t.co/Ts7dljNKPG pic.twitter.com/yRIZQG3VGa — le10sport (@le10sport) November 27, 2023

Soulagé, Giannis Antetokounmpo se méfie de ce genre de scénario pour son corps

« Parfois, nous nous rendons la tâche difficile », a déclaré le Greek Freak , qui a terminé avec 33 points. « Ne vous méprenez pas, je pense que Portland est une très bonne équipe – une équipe jeune, qui joue dure, mais nous rendons les choses difficiles. Nous ne pouvons pas commencer le match comme ça. Nous ne devrions pas être menés de 26 et ensuite essayer de gagner le match. Cela fait des ravages sur votre corps. Mais en fin de compte, je suis heureux que nous ayons pu gagner. »

Une performance rare